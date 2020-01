5 anecdotes que vous ne connaissiez peut-être pas sur Will Smith

Will Smith débarque au cinéma dans Bad Boys For Life, un 3ème volet aussi épique que génial. Et pour fêter ce grand retour, on vous propose de découvrir 5 anecdotes sur cet acteur pas comme les autres.

L'autre vie qu'aurait pu avoir Will Smith

Will Smith n'est pas seulement un acteur, c'est également un rappeur. Pourtant, le comédien l'a confessé, il aurait pu faire une carrière très différente de sa vie d'artiste. Lors d'une interview, le Bad Boy a notamment déclaré : "Si je n'avais pas été musicien ou comédien, je serais devenu ingénieur informaticien. J'ai toujours été bon en maths. J'aurais probablement été le mec qui aurait inventé la télécommande si j'avais appartenu à cette époque".

Et si l'anecdote peut prêter à sourire, il faut savoir que l'acteur possède un QI supérieur à 115. Pas mal.

Une phrase fétiche

Si vous privilégiez la VO à la VF, vous avez dû remarquer un drôle de point commun entre tous les films de Will Smith. Régulièrement, quand l'occasion s'y prête, le comédien adore en effet glisser à l'écran une réplique qui le fait marrer. Laquelle ? "Oh hell no !", qui signifie souvent qu'une grosse galère s'apprête à lui tomber dessus. Balancée pour la première fois dans Independence Day, il l'a ensuite réutilisée dans les sagas Men in Black et Bad Boys, ainsi que dans des films comme I Robot, Sept vies ou encore Suicide Squad.

Un gros dur... mais pas trop

Will Smith joue peut-être les gros durs à l'écran, mais il reste un être humain comme un autre, avec ses failles. Ainsi, au micro de Womanandhome, l'acteur a récemment révélé avoir peur... des souris : "Je suis courageux et fort pour mes enfants, mais si jamais il y a une souris dans la maison, c'est Jada [sa femme] qui doit s'en occuper. Rien que d'en parler ça me rend nerveux".

De même, Will Smith n'est pas un grand fan de l'eau : "Il n'y avait pas beaucoup de piscine là où j'habitais quand j'étais petit, je n'ai donc jamais appris à nager et ça me gêne. Maintenant, quand je suis dans l'eau, je ne vais que là où je peux toucher le sol avec mes pieds".

Dans le livre des records

Quand il est en promo pour un film, Will Smith ne fait jamais rien à moitié. Par conséquent, malgré la fatigue et l'intensité que cela peut parfois engendrer, l'acteur se prête toujours au jeu des interviews et des rencontres avec les fans sur les tapis rouges. A tel point que son professionnalisme lui a permis d'entrer dans le livre des records en 2005. Oui, afin de promouvoir le film Hitch, il a tout simplement battu le "record du plus grand nombre d'apparitions publiques par une star de cinéma en 12 heures à travers différentes villes" grâce à ses voyages à Manchester, Londres et Birmingham.

Un record loin d'être anodin pour l'acteur, pourtant gagnant de nombreux Grammy Awards et nommé deux fois aux Oscars dans sa carrière, comme il l'a rappelé en interview : "C'est vraiment cool. J'aime pouvoir rencontrer mes fans. C'est la raison pour laquelle je fais tout ça."

Un talent caché

Dans le film A la recherche du bonheur, le personnage de Will Smith se révèle être très doué pour résoudre un Rubik's Cube. Un talent bien connu du comédien qui est lui-même passé maître dans l'art de déjouer ce casse-tête. En 2007, sur le plateau du Grand Journal, il avait d'ailleurs réalisé cette performance en 55 secondes. La classe.