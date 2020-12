42ème journées de la Ligue pour la santé mentale

La Ligue pour la santé mentale organise, actuellement, un webinaire placé sous le thème "Covid-19 et santé mentale". La ligue dont le but est la promotion de la santé mentale et la lutte contre la stigmatisation, ainsi que l'orientation et le soutien, a donc choisi un thème qui, en réalité, s’impose de lui-même. En cause :« Une recrudescence de la détresse psychologique, une montée du stress aigu et chronique, et surtout, l'anxiété et les troubles dépressifs observés en consultation psychiatrique». Une vague de troubles psychiatriques amplifiée avec le confinement.



D’ailleurs d’après le Haut-commissariat au plan, puisque de son enquête, il ressort entre autres, que pour 49% des ménages, l’anxiété est le principal impact psychologique du confinement. Autant dire que ledit webinaire arrive à point nommé. L’évènement se tiendra les après-midis de vendredi et samedi, de 16h à 20h. Quatre sessions sont au programme : approche psycho-sociale, troubles anxio-dépressifs et addiction, enfant et adolescents, deuil, sujets âgés et effet du confinement.



Outre la présence du Pr. Mohamed Agoub, des intervenants et experts nationaux prendront part à ce webinaire, dont des représentants de l’OMS France, des psychiatres ou encore des pédopsychiatres. Sans oublier les nutritionnistes, les gériatres, les médecins légistes et autres acteurs sociaux.



C.C