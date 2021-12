42 cas de Covid dans le championnat anglais

Le championnat anglais a enregistré lundi 42 nouveaux cas de Covid-19, un record depuis que les résultats des tests ont commencé à être publiés en mai 2020, a annoncé la Premier League. "Entre le lundi 6 décembre et le dimanche 12 décembre, 3.805 tests ont été réalisés parmi les joueurs et membres des staffs. Parmi eux, 42 nouveaux tests sont revenus positifs", a déclaré la Premier League dans un communiqué. Seulement une douzaine de cas avaient été rapportés la semaine dernière, mais des foyers de Covid sont apparus depuis dans plusieurs clubs de l'élite, dont Manchester United. La ligue a déjà demandé aux clubs de remettre en place des mesures sanitaires comme le port du masque ou la distanciation sociale, alors que la Grande-Bretagne a décrété récemment de nouvelles restrictions. Le précédent record du nombre de tests positifs dans le championnat anglais était de 40 cas, enregistrés au début du mois de janvier après deux séries de tests. La semaine dernière, Tottenham avait signalé treize cas parmi ses joueurs et son personnel, ce qui avait entraîné l'annulation du match de Ligue Europa Conference contre Rennes puis celui à Brighton en championnat. Manchester United a également été touché et a dû fermer son centre d'entraînement pendant 24 heures. Le club a indiqué lundi avoir entamé des discussions avec la ligue pour reporter son match à Brentford prévu mardi. D'autres clubs, dont Norwich et Aston Villa, ont aussi rapporté plusieurs cas positifs dans leurs effectifs.