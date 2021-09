3ème édition du BeachTrail écologique de Sidi Rahal: Une compétition alliant protection de l'environnement et action sociale et solidaire

La troisième édition du Beach Trail écologique de Sidi Rahal s'est tenue dimanche à l'initiative de l'Association Trail Maroc, avec trois parcours au menu (9 km, 19 km et 29 km). L'organisation de cette compétition marque la reprise des trails écologiques dans le Royaume, après l'arrêt dicté par la pandémie de la Covid-19. "Le Trail écologique de Sidi Rahal est une manifestation sportive qui combine protection de l'environnement et volet social et solidaire", a assuré le président de l'Association Trail Maroc, Anis Ghandour. Cette compétition tente de joindre l'utile à l'agréable en offrant aux participants l'occasion de pratiquer le sport, admirer les plus beaux paysages et mener des actions de nettoyage de la plage et des parcours des courses, aux côtés des jeunes de la région, qui sont appelés à devenir les défenseurs de cet espace océanique, a-t-il déclaré à la MAP. Cet évènement sportif vise également à promouvoir la pratique du sport en milieu naturel, tout en respectant l'environnement, la biodiversité et l'écosystème, a-t-il poursuivi, relevant que l'Association Trail Maroc continuera d'organiser ce genre de courses qui se caractérisent parleur approche écologique, sociale et solidaire. De son côté, Youssef El Baz, vainqueur de la course des 29 km, a fait savoir qu'il participe pour la 3ème fois à cette compétition, notant que sa victoire est le fruit d'entraînements intenses menés à Sidi Rahal et à Ifrane. Pour sa part, Malak Chokr, une enfant en situation de handicap, s'est dite très heureuse de prendre part à ce trail, affirmant qu'elle participera, sans aucun doute, aux prochaines éditions afin d'admirer les plus beaux paysages naturels. La course des 9 km (hommes) a été enlevée par Chakir Yassine, devant Noureddine Moutfi et Aziz Rdimi. Chez les dames, le titre a été glané par Ilham Batal, alors que Majda Anouer et Hanane Ousalah ont occupé les 2ème et 3ème positions. Mohamed Bouannane s'est adjugé, quant à lui, la course des 19 km, suivi par Mouad Idabdallah et Abdellatif El Fakhar, alors que Latifa Bensalih s'est imposée chez les dames, devant Asmae Benzine. Dans la course des 29 km, la victoire est allée à Youssef El Baz, qui a devancé El Houssain Aït Lhaj et Said Areqti, tandis que Diane Schmitt a décroché le titre chez les dames. A noter que cette édition a été organisée dans le respect total des consignes sanitaires imposées par la Covid-19, avec l'obligation pour l'ensemble des participants d'être vaccinés contre le coronavirus, en plus de la réduction du nombre des participants.