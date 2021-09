L’international marocain Youssef En Nesyri s’est illustré avec son club de FC Séville lors du match contre l’Espanyol, disputé samedi et comptant pour la 7ème journée de la Liga.



Il a contribué à la victoire de son club en étant l’auteur du premier but, inscrit à la 13ème minute de jeu, sachant que la seconde réalisation a été l’œuvre de Mir. R à la 87ème minute.



Il s’agit là du troisième but de Youssef EnNesyri cette saison, retenu dans l’équipe type de la semaine de l’ex-star barcelonaise Andres Iniesta.