37ème édition du Marathon des sables : La 6ème étape sous le signe de la solidarité

La sixième et dernière étape de la 37ème édition du Marathon des sables (MDS), parcourue samedi entre Koursi Dyal Zayed et Merzouga sur une distance de 9 km, a été dédiée à la solidarité.



Cette étape de solidarité non chronométrée, mais qui est obligatoire et reste sous le régime de l'autosuffisance alimentaire, est devenue une tradition du Marathon des sables et qui vise à faire connaître les potentialités touristiques de la région.



La cérémonie de remise des prix s’est déroulée vendredi soir. Le Marocain Mohamed El Morabity a remporté le titre de cette 37ème édition du Marathon des sables devant son compatriote Aziz Yachou et le Français Vasilii Korytkin, tandis que la Française Maryline Nakache s’est imposée chez les dames, suivie de la Japonaise Tomomi Bitoh et de la Marocaine Aziza El Amrany.



Cette édition a connu la participation de 1085 athlètes venant de 54 pays.