3,5 T de produits impropres à la consommation saisis à Taroudant

Les interventions de la commission relevant de la province de Taroudant, chargée du contrôle des prix, ont conduit à la saisie de 3,515 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation.

Ces quantités de produits alimentaires, ainsi qu'une cargaison de 7,147 tonnes de sacs en plastique ont été saisies durant la période allant du 20 mars au 30 avril, apprend-on d’un rapport de la Division des affaires économiques et de la coordination relevant de la province de Taroudant.

Les 33 interventions des éléments de contrôle ont concerné plus de 992 points de vente et conduit à la constatation de 58 infractions en matière de prix et de qualité des produits alimentaires.

La commission poursuivra la tenue régulière de ses actions sur le terrain pour suivre l’évolution de la situation des marchés, le niveau de l’approvisionnement et des prix et de faire face à tout type de fraude, de monopolisation, de spéculation ou de manipulation des prix.