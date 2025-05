34ème Sommet arabe à Bagdad : Réunion de délégués et de hauts fonctionnaires en prélude à la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères

Les travaux d'une réunion de délégués et de hauts responsables ont débuté, mercredi à Bagdad, en prélude à la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères à la 34e session ordinaire du Sommet arabe, avec la participation de délégations de pays arabes, dont le Maroc.



Le Maroc est représenté à cette réunion par une délégation conduite par l'ambassadeur du Royaume au Caire et son représentant permanent auprès de la Ligue arabe, Mohamed Ait Ouali, et comprenant notamment le chef de division des organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Abdelali El Jahid, et le représentant permanent adjoint du Royaume auprès de la Ligue arabe, Hicham Ould Essallay.