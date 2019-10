32èmes Championnats arabes de basketball : L’ASS confirme, l’ASFAR cède le pas

L'Association sportive de Salé (ASS) s'est imposée face à Al Koweït club sur le score de 92 à 79, en match du groupe B comptant pour la phase de poules de la 32è édition du championnat arabe des clubs champions de basketball, disputé mercredi soir à la salle Fathallah El Bouazzaoui à Salé.

Après deux premiers quart-temps serrés entre les deux équipes (18-16, 21-20), l'ASS a réussi à creuser l'écart en s'imposant 73 à 51 lors du troisième quart. Malgré les velléités de l'équipe koweïtienne d'inverser la vapeur au dernier quart, le club de Salé a remporté la rencontre sur le score de 92 à 79.

A l'issue de la rencontre, l'entraîneur de l'AS Salé, Zaher Abdelbasset, a déclaré à la MAP que son équipe a retrouvé l'homogénéité qui lui avait manqué lors de son premier match, en soulignant qu'il restait encore beaucoup à faire pour corriger certaines erreurs.

Le technicien a souligné qu'il analysait les détails de chaque rencontre afin d'améliorer les performances de ses joueurs en vue d’atteindre le but escompté.

L'ASS a remporté son premier match contre le club palestinien de Services Labrij (86-57), tandis qu’Al Koweït a perdu contre Ahly Tripoli (76-66). L'AS Salé est en tête du groupe B aux côtés d'Ahli Tripoli.

Quant à l'AS FAR, elle s'est inclinée, également mercredi, face au club tunisien de l'Union sportive monastirienne sur le score de 59 à 88, en match du groupe A.

Bien que l'AS FAR ait terminé le premier quart-temps sur un score de parité (24-24), elle n'a pas pu suivre le rythme de l'équipe tunisienne qui a imposé son style et réussi à remporter le deuxième quart (18-7), le troisième (29-16) et le quatrième (17-12).

L’entraîneur de l'équipe, Labib El Hamrani, a indiqué dans une déclaration à MAP qu'il était conscient de la difficulté de la rencontre en raison de la qualité des basketteurs tunisiens, tenants du titre et vice-champions de Tunisie, précisant que l'effectif tunisien comprend huit éléments internationaux ayant récemment participé aux championnats du monde en Chine.

Déplorant l'arrêt du championnat national de basket qui a impacté négativement le rendement des joueurs, M. El Hamrani a relevé que le championnat arabe est une occasion pour les basketteurs marocains de croiser le fer avec différentes écoles de la discipline afin d'améliorer leur compétitivité et d'engranger de l'expérience.

De son côté, l'entraîneur de l'Union sportive monastirienne, le Marocain Saïd Bouzidi, a reconnu la difficulté du match face à une équipe qui fait partie des meilleures équipes marocaines de ces dernières années.

Il a souligné que son équipe avait surmonté la pression et le manque de concentration du début de match et a réussi à rectifier le tir lors des trois derniers quarts. "J'ai incité les joueurs à renforcer la défense et à faire montre de plus de détermination pour remporter la rencontre", a-t-il ajouté.

A l'issue de cette rencontre, l'Union sportive monastirienne est en tête du groupe A après avoir battu amplement l'Ittihad d'Alexandrie (87-81), qui occupe la deuxième place, devant le CA Soudan et l'AS FAR.