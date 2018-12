3000 athlètes attendus au 2ème marathon international de Fès

La deuxième édition du marathon international de Fès aura lieu, le 6 janvier prochain, à l'initiative de l’Association '’Elite Running Club’’, avec la participation d’athlètes marocains et étrangers.

Quelque 3.000 athlètes devraient prendre part à cette manifestation sportive, après une première édition "réussie", ont annoncé les organisateurs lors d’un point de presse, tenu jeudi à Fès.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur technique du marathon, Abderrahim Bouramdane a souligné que cette édition sera marquée par la participation d’athlètes éthiopiens et kényans avec pour ambition de battre le record de la première édition, ajoutant que cette manifestation sportive vise à encourager la pratique du sport dans la ville du Fès.

Le marathon de Fès constitue "une aubaine" pour la capitale spirituelle dans la mesure où il contribue à la dynamisation de l’activité économique et touristique, a-t-il dit, soulignant qu’il sera également l'occasion de mettre en valeur la richesse historique et patrimoniale de la ville.

Le secrétaire général de l’association organisatrice, Challouli Rachid, a indiqué que l’objectif principal est de doter Fès, ville classée patrimoine mondial, d’un marathon de qualité et qui n’a rien à envier à ceux organisés au niveau national, appelant les habitants de Fès à participer massivement à cette manifestation.

Placée sous le signe de "la qualité’’, cette manifestation internationale vise à promouvoir la pratique sportive au niveau régional, découvrir de nouveaux athlètes et à contribuer à la promotion touristique de la capitale spirituelle.

Le 1er marathon international de Fès disputé sur une distance de 42 km, a été remporté chez les messieurs, par le Marocain Khalil Lemsiyeh avec un chrono de 2h17mn35sec. Chez les dames, la première place est revenue à Sanae El Mansouri de Fès (2h45mn24 sec).

Le marathon qui prévoit une course de 10 km, un semi-marathon et un marathon, est organisé par l’Association ‘’Elite Running Club’’ et la wilaya de Fès-Meknès en partenariat avec la région de Fès-Meknès et la commune de Fès.