200ème but de Cavani sous les couleurs du PSG

Edinson Cavani a marqué dimanche soir son 200e but sous le maillot du Paris SG, au Parc des Princes contre Bordeaux en Ligue 1, pour devenir le premier Parisien à atteindre cette barre mythique.

Le meilleur buteur de l'histoire du club, qui retrouve peu à peu du temps de jeu après avoir été longtemps annoncé sur le départ cet hiver et avoir passé la première partie de saison sur le banc ou blessé, a profité de sa première titularisation au Parc en championnat depuis le mois d'août pour briller.

D'une tête rageuse sur un centre d'Angel Di Maria, le "Matador" est venu égaliser à la 25e minute, juste après l'ouverture du score bordelaise. Pour le plus grand bonheur du Parc des Princes, en fusion devant son idole.

L'Uruguayen est seul au monde en haut du classement des buteurs du club de la capitale: il trône désormais loin devant son ancien équipier Zlatan Ibrahimovic (156) et n'est plus très loin de compter 100 réalisations de plus que le troisième du classement, Pauleta (109).

Cette barre marquante est franchie par l'idole parisienne au meilleur moment: Cavani, 33 ans, commence en effet à faire rebasculer la hiérarchie de son côté, aux dépens de Mauro Icardi, arrivé à Paris à la fin du mercato estival. Il vient d'enchaîner deux titularisations de suite en championnat, même s'il n'a pas eu de temps de jeu mardi lors du 8e de finale aller de Ligue des champions à Dortmund (défaite 2-1).

Cavani, en fin de contrat en juin, a longtemps été cité du côté de l'Atlético Madrid durant le mois de janvier, mais les deux clubs n'ont pas pu s'entendre et le directeur sportif parisien Leonardo a refermé la porte à un départ le dernier jour du mercato.