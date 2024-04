1ère édition du Trail international des steppes d'Alfa à Jerada

La 1ère édition du Trail international des steppes d'Alfa s’est tenue dimanche à la commune de Lebkhata, dans la province de Jerada, avec la participation d’athlètes marocains et étrangers.



Organisé par l’Association d’athlétisme d'Aïn Beni Mathar et le Conseil provincial de Jerada, en partenariat avec l’Agence de l’Oriental et avec le soutien de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), cet événement sportif a connu la participation d’environ 450 athlètes hommes et femmes issus de différents clubs d’athlétisme nationaux et étrangers.



La course, dont le coup d’envoi a été donné par le gouverneur de la province de Jerada, Mabrouk Tabet, s’est étalée sur une distance de 17 km pour la catégorie adultes et 3 km pour la catégorie juniors.

La course de la catégorie adulte (hommes) a été remportée par le coureur kényan Kalipus Lomwal, qui a devancé son compatriote Linkal Oleane, tandis que la dernière marche du podium est revenue à l’athlète marocain Mohamed Talhaoui.



Chez les femmes, c’est la Marocaine Soukaina Atnane qui a décroché la première place, devant ses compatriotes Fatima Arif et Hanane El Bijaoui.



S’agissant des juniors hommes, c’est le trio d’athlètes de l’Association sportive d’athlétisme d'Aïn Beni Mathar, Mohamed Ismaili, Amhed Lahlal et Abdelkader Benaddou, qui a occupé les trois premières marches du podium.

Dans la catégorie des dames juniors, la première place est revenue à Ghizlane Ahmidat, suivie d’Oumaima Otmani et Hanane Lemqadem.



Selon ses organisateurs, cet événement, marqué par des hommages aux champions internationaux Brahim Boutayeb et Khalid Skah, vise à promouvoir l’athlétisme au niveau de la province et à faire connaître ses potentialités touristiques et économiques et ses spécificités socio-culturelles.

Une exposition de produits artisanaux a également été organisée en marge de cette manifestation sportive avec la participation d’artisans locaux.