18 millions de touristes attendus au Maroc d'ici fin 2025

Les prévisions de clôture de l'année 2025 font état de 18 millions d'arrivées touristiques, pour des recettes estimées à 124 milliards de dirhams (MMDH), selon le rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de 2026.



La hausse conjointe des arrivées, des nuitées et des recettes en devises reflète l'impact des efforts menés en matière de renforcement de la connectivité aérienne et de promotion dans le cadre de la feuille de route 2023-2026, indique ce rapport publié sur le site du ministère de l'Economie et des Finances.



D'après la même source, les projections triennales des investissements, telles que validées dans le cadre de la feuille de route, prévoient un budget de 2,5 MMDH en 2026.



L'Office national marocain du tourisme (ONMT), qui a réalisé à fin juin 2025 un investissement de 500 millions de dirhams (MDH) pour des prévisions de clôture estimées à 2 MMDH, soit un taux de réalisation prévisionnel de 60%, entend prolonger cette dynamique sur la période 2027-2028 par la mise en œuvre de programmes d'investissement ambitieux.



Il s'agit de la création de nouvelles lignes aériennes et du renforcement des partenariats avec les tours opérateurs – TO, les agences voyages en lignes "OTA – Online Travel Agency" et les opérateurs de niche, stratégie marketing intégrée, etc., ce qui permettrait de consolider la croissance du tourisme marocain et le rayonnement à l’international de la destination Maroc.



Ledit rapport rappelle aussi que la stratégie actuelle de l'ONMT, baptisée "Light in Action", s’inscrit dans le prolongement des axes prioritaires de la feuille de route du secteur touristique 2023-2026.



Structuré autour de trois leviers stratégiques (marketing, aérien et distribution), ce programme vise à positionner le Maroc parmi les 15 meilleures destinations touristiques mondiales.