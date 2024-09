14ème Coupe du monde de kitesurf et 3ème de wingfoil à Dakhla

La 14-ème édition de la Coupe du monde de kitesurf "Prince Héritier Moulay El Hassan-Global Kitesports Associations (GKA) 2024" et la 3-ème édition de la Coupe du monde de wingfoil "Global Wingsports Association (GWA) 2024" ont débuté, dimanche à la ville de Dakhla, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Prennent part à ces deux événements mondiaux, organisés par l'Association du Lagon de Dakhla pour le développement du sport et l'animation culturelle, quelque 70 sportifs d'élite représentant 17 pays, dont les Marocains Ali Bakali, Moumim Maji, Ismail Adarzane et Mohammed Ghali Khatour en Kitesurf et Hamouda Houine en wingfoil.



Dans ce sens, la présidente de l'Association du Lagon de Dakhla pour le développement du sport et l'animation culturelle, Laila Ouachi, a souligné que la 14ème édition de cet événement reflète le grand intérêt que portent les férus du kitesurf à cette Coupe au même titre que l'attractivité touristique de la ville de Dakhla qui regorge de potentialités naturelles exceptionnelles. Elle a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que le but ultime de cette compétition reste la formation d'une équipe marocaine à même de représenter le Maroc aux Jeux olympiques dans un sport qui ne cesse de gagner en notoriété à l'échelle internationale.



Mme Ouachi a indiqué que les sportifs marocains s’intéressent de plus en plus à ce sport, notant que cet événement contribue à la sensibilisation à l'importance des océans et leur rôle dans l'équilibre écologique, comme en témoigne le village "Protect what you love, save the ocean".



Elle a noté que cette campagne de sensibilisation, entamée depuis six mois en coopération avec la Fédération Royale marocaine de voile, vise les jeunes de la régions, élèves et étudiants, faisant savoir qu'elle sera sanctionnée par des recommandations relatives à la mise en place de projets s'intéressant à la préservation de l'environnement et des potentialités dont regorgent la ville de Dakhla et la région.



Pour sa part, Ali Bakali, l'un des participants au kitesurf, a souligné que sa participation à cette édition lui permet de concourir aux compétitions et aux titres internationaux. De son côté, la participante espagnole Danilla Morino s'est dite heureuse de prendre part à cette Coupe du monde, émettant le souhait que les conditions lui soient favorables pour signer de bons résultats.



Cette grande manifestation sportive, qui se déroule jusqu'au 6 octobre, fait partie des évènements organisés par l'Association Lagon Dakhla, afin de mettre en avant tous les potentiels naturels, sportifs, touristiques et humains de Dakhla et de toute la région.



Dakhla. Houdaifa El Hajjam (MAP)