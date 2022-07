13ème Challenge international du Sahara de cyclisme féminin: 40 participantes au rendez-vous

Le club de la Marche Verte de cyclisme à Laâyoune organise actuellement la 13e édition du Challenge international du Sahara de cyclisme féminin sous le thème « Le cyclisme au service de l'intégrité territoriale et de l'amitié internationale », à l’occasion des célébrations marquant le 23e anniversaire de la Fête du Trône.



Cette édition, organisée sous la supervision de la Fédération Royale marocaine de cyclisme, connaît la participation de 40 cyclistes venues d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie et de Suède, ainsi que d’équipes de plusieurs villes marocaines, notamment des provinces du Sud du Royaume, ont indiqué les organisateurs.



Les participantes à ce challenge de 340 km, dont le coup d’envoi sera donné à la commune rurale d'Akhfenir, passeront par Tarfaya, Foum El Oued, Al Marsa et la ville de Laâyoune.

Le Challenge international du Sahara marocain ambitionne d’élargir la base des pratiquants du cyclisme et d’inciter davantage de jeunes des provinces du Sud à pratiquer ce sport.

Cette manifestation sportive constitue également une occasion pour mettre en valeur les chantiers de développement réalisés dans les provinces du Sud du Royaume.



Le challenge est réparti sur quatre étapes, dont la première devait relier jeudi Akhfenir à Tarfaya sur 102 km, la 2e étape prévue vendredi reliera Tarfaya à Foum El Oued sur 110 km, tandis que la 3e se déroulera samedi entre Al Marsa et Laâyoune (60 km aller-retour). La 4e et dernière étape reliera dimanche Laâyoune à la commune de Dcheira sur une distance de 23 km.