12 cas positifs au Covid-19 dans la sélection des Comores

Un total de 12 cas positifs de Covid-19 ont été détectés dans la sélection des Comores, qui est qualifiée pour la première fois de son histoire, aux 8èmes de finale de la CAN, a indiqué samedi la fédération de ce pays.



Avant d'affronter le Cameroun, ce soir (20 h), les Cœlacanthes font face à 12 cas de Covid-19 dans leur équipe, a révélé la fédération comorienne de football sur son compte Twitter, à travers son manager général, El Hadad Himidi.



Cette première historique pour la sélection comorienne risque ainsi d'être impactée par cette situation. Parmi les personnes touchées, figurent l'entraîneur Amir Abdou mais également les deux gardiens disponibles de l’équipe : Moyadh Ousseni et Ali Ahamada, alors que Salim Ben Boina est lui aussi blessé.



Les défenseurs Kassim Abdallah et Alexis Souahy, les milieux Nakibou Aboubakari et Yacine Bourhane, ainsi que l’attaquant Mohamed M’Changama sont également touchés, tout comme deux autres membres du staff, selon la même source et des médias.



A signaler que la CAF avait déclaré «qu’une équipe sera tenue de jouer un match si elle a un minimum de onze joueurs disponibles qui se sont révélés négatifs» au Covid-19.



« En cas d’absence d’un gardien de but, un autre joueur de l’équipe doit remplacer le gardien de but, à condition que le nombre total de joueurs disponibles soit d’au moins onze », avait précisé l'instance africaine de football.