​Zakaria Aboub: Les Lionceaux de l'Atlas visent le podium à la CAN U20

Le tirage au sort de la CAN U20, Mauritanie 2021 s'est déroulé lundi à Yaoundé sous la conduite du chef des compétitions de la CAF, Khaled Nasser et de la légende camerounaise, Emmanuel Maboang.

Ci-dessous les groupes:

Groupe A : Mauritanie, Cameroun, Ouganda et Mozambique

Groupe B : Burkina Faso, Tunisie, Namibie et République Centrafricaine

Groupe C : Ghana, Tanzanie, Gambie et Maroc

Les phases finales de cette CAN se dérouleront du 14 février au 4 mars 2021.