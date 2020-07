​Visite de soutien et de solidarité du Premier secrétaire à l’Ambassadeur de Palestine à Rabat

Surtitre :

Israël persiste depuis toujours dans ses exactions faisant fi de toutes les lois et de tous les droits et autres conventions internationales. L’entité sioniste vient là, une fois de plus, de trop, de franchir le Rubicon en décidant d’annexer des territoires de Cisjordanie et de la vallée du Jourdain.Face à cette infâme injustice, les réactions ne se sont pas fait attendre à travers le monde. L’USFP, pour rappel, a depuis toujours fait de la cause palestinienne une priorité. Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, l’a démontré de belle manière en rendant visite, mercredi, à l’ambassadeur de l’Etat de Palestine auprès du Royaume du Maroc, Jamal Al-Shobaki, pour lui faire part de la position du parti qui condamne vigoureusement la décision de l’entité sioniste.Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part les deux membres du Conseil national du parti, Talaâ Saoud Atlassi et Ahmed Aqid,le Premier secrétaire a tenu à mettre en lumière les positions historiques de l’USFP, en tant qu’entité à part entière du peuple marocain et de ses forces vives, partisanes, syndicales et sociétales qui soutiennent le peuple palestinien dans sa lutte contre l’occupation israélienne. Il a également mis l’accent sur le rôle historique et vitaldu Royaume du Maroc, sous la direction de S.M le Roi Mohammed VI, président du Comité d’Al Qods, dans la défense des droits légitimes du peuple palestinien, et ses efforts inlassables pour parvenir à une solution pacifique, juste, durable et globale du conflit arabo-israélien, en établissant un Etat palestinien indépendant avec Al Qods comme capitale.«Cette démarche imprudente et hasardeuse de l'entité sioniste reflète son mépris total de la volonté internationale et des efforts de paix et constitue une grave violation des résolutions et traités des Nations unies», a affirmé Driss Lachguar lors de cette rencontre, tout en saluant la vague de solidarité internationale et régionale qui pourrait, selon lui, faire pression sur l'entité sioniste et l'obliger à revenir sur cette décision dangereuse.Le dirigeant ittihadi n’a pas manqué de rappeler son soutien à la cause palestinienne et sa défense des droits légitimes du peuple palestiniendans tousles forums internationaux, en particulier ceux de l'Internationale socialiste et de l'Alliance progressiste, annonçant le lancement d'une campagne à grande échelle pour soutenir l'appel de la Palestine aux peuples et aux pays du monde. De même il a souligné l’implication de toutes les Ittihadies et de tous les Ittihadis dans la signature d’une pétition soutenant l’appel palestinien.Pour sa part, l’ambassadeur de l’Etat de Palestine auprès du Royaume du Maroc, Jamal Al-Shobaki, a tenu à exprimer ses vifs remerciements pour l’initiative de l’USFP «dans ces circonstances historiques difficiles», louant les positions fermes du Royaume du Maroc et les positions de Sa Majesté le Roi, président du Comité d’Al Qods.Au cours de cette rencontre, l'ambassadeur a fait part à la délégation de l’USFP des derniers développements de la question palestinienne et des diverses actions que l'Autorité palestinienne avait lancées pour mobiliser le soutien international afin de faire face à la politique coloniale israélienne.Jamal Al-Shobaki a également souligné le besoindes Palestiniens du soutiendes peuples et des pays du monde, que ce soit en appuyant les mesures prises par la Palestine pour protéger ses droits, ou en renforçant les positions positives et solidaires exprimées aujourd'hui par de nombreuses parties internationales, et qui pourraient faire face àl'arrogance israélienne et amener les dirigeants israéliens à revenir sur leurs dangereuses décisions coloniales.