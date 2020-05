​Tétouan se dote d'un laboratoire de biologie moléculaire pour le dépistage du Covid-19

Le système de santé à Tétouan a été renforcé, lundi, par l'ouverture d'un laboratoire d'analyses de biologie moléculaire qui permettra le dépistage du nouveau coronavirus (Covid-19) à travers les tests de la réaction de polymérisation en chaîne (PCR).

Le laboratoire, qui se trouve au Centre hospitalier provincial de Tétouan, offrira ses services aux établissements de santé de Tétouan, M'diq, Fnideq, Chefchaouen, Al Hoceima et Ouezzane, ce qui permettra d'assurer un meilleur suivi du développement de la situation épidémiologique au niveau des zones concernées.

L'infrastructure médicale de Tétouan a été renforcée par un laboratoire d'analyse de biologie moléculaire qui permettra de réaliser plus de tests quotidiens et facilitera la maîtrise de foyers épidémiologiques, tout en réduisant le délai d'attente des résultats d'analyses, a indiqué Dr Mohamed Khassal, directeur du Centre hospitalier provincial de Tétouan.

Le laboratoire permettra également de mener des campagnes de dépistage précoce dans certaines zones à forte densité de population, telles que les entreprises et les usines, a-t-il expliqué dans une déclaration à la presse, notant qu'une période d'essai des équipements et résultats du laboratoire a été menée samedi et dimanche derniers avant l'ouverture officielle.

Pour sa part, le médecin-colonel Fouad Amal Wahid, chef de l'équipe médicale et sociale des Forces Armées Royales déployée à Tétouan, a fait savoir que le système de santé de la ville de Tétouan a été renforcé par un laboratoire pour réaliser des tests de la réaction de polymérisation en chaîne (PCR), notant que le laboratoire permettra à l'ensemble des intervenants oeuvrant pour contenir le Covid-19 de travailler de manière plus efficiente, de réduire le délai d'attente des résultats des analyses et d'effectuer des tests à plus grande échelle.

Quant au Dr Nabil Ouaziza, docteur biologiste au laboratoire, il s'est félicité de la création du laboratoire de biologie moléculaire à l'hôpital provincial de Tétouan, avec un équipement moderne et avancé pour dépister le coronavirus, ainsi qu'une équipe de médecins biologistes, de docteurs, d'aides médicaux et de techniciens de laboratoire, ajoutant que le laboratoire mène des tests de PCR, technique de référence pour le diagnostic du Covid-19, qui repose sur la détection qualitative de l'ARN (acide ribonucléique) du SARS-CoV-2 par une technique de RT-PCR permettant de détecter la présence du virus dans l’organisme en utilisant des techniques d’amplification moléculaire.