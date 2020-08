​Taylor Swift fait de nouveau un tabac

Pour Taylor Swift, le succès est de nouveau au rendez-vous : son album Folklore s'est classé numéro un aux Etats-Unis. La superstar a surpris le monde entier avec son nouvel opus le 24 juillet dernier et ses fans se sont précipités pour l'écouter, lui permettant de décrocher la plus forte semaine de démarrage tous albums confondus depuis son précédent album, Lover, sorti en 2019.

Folklore a ainsi décroché la première place du classement Billboard 200 avec 846.000 unités d'équivalents ventes, ce qui en fait l'album le plus vendu de 2020 à ce jour, par rapport aux 867.000 unités qu'elle a vendues en septembre dernier. Ce nouvel exploit permet à la chanteuse américaine de devenir l'artiste féminine ayant obtenu le plus grand nombre d'albums prenant la première place du classement après une semaine d'exploitation, Beyoncé, Lady Gaga, Madonna et Britney Spears se trouvant toutes à égalité derrière elle avec six albums.

Folklore bat de loin le rappeur Logic, qui prend la deuxième place du classement Billboard 200 avec No Pressure. Legends Never Die de Juice WRLD passe de la première à la troisième place, tandis qu'un autre rappeur disparu, Pop Smoke, tombe à la quatrième place avec son album posthume Shoot for the Stars, Aim for the Moon. L'enregistrement original des acteurs de la comédie musicale de Broadway Hamilton: An American Musical complète ce top cinq.