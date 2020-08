​Taylor Swift démonte la théorie de Donald Trump sur le vote par correspondance

Taylor Swift a encouragé ses 87 millions d’abonnés Twitter à voter par correspondance lors de la présidentielle américaine et de ne pas se laisser convaincre par Donald Trump des risques de fraude que cela comporte. « Le travail de sape calculé de Trump de l’USPS (le service postal américain) prouve clairement une chose : il est totalement conscient que nous ne voulons pas de lui comme notre président. Il a choisi de tricher outrageusement et de mettre en danger la vie de millions d’Américains dans le but de garder le pouvoir », a écrit l’interprète de Shake It Off.

Et d’ajouter : « Le leadership inefficace de Donald Trump a aggravé la crise dans laquelle nous nous trouvons et il profite maintenant de cela pour perturber et détruire notre droit de vote et notre droit de voter en sécurité. Demandez un scrutin tôt. Votez tôt. »

Comme le note Vanity Fair, l’actuel locataire de la Maison Blanche refuse d’accorder une aide financière au service postal, affecté comme beaucoup par la crise sanitaire, afin de gérer un surplus de courriers lors de l’élection présidentielle de novembre. Le président des Etats-Unis a également affirmé que ce financement ne permettrait de toute façon pas à USPS de pouvoir gérer le vote par correspondance. Par ailleurs, depuis plusieurs semaines maintenant, Donald Trump affirme que le vote par correspondance est la porte ouverte à la fraude électorale. Lui-même a pourtant voté par correspondance en 2017, 2018 et 2020.

D’après un sondage de Fox News, 54% des Américains considèrent que le gouvernement de Donald Trump « n’a pas pris assez au sérieux » la pandémie du coronavirus, contre 29% qui pensent le contraire. Les récentes intentions de vote restent pour l’instant favorables à Joe Biden, candidat démocrate à la Maison Blanche.