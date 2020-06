​Stage de l’EN féminine

Les joueuses de la sélection nationale féminine devaient effectuer les tests médicaux relatifs au Covid-19 selon le protocole sanitaire mis en place par les autorités compétentes. Les joueuses de l’équipe nationale entameront les entraînements au Complexe Mohammed VI de football et ce jusqu’au 12 juillet 2020.

L’entraîneuse du Onze national, l’Américaine Kelly Ann Lindsey, a fait appel à vingt-cinq joueuses pour participer à ce stage qui sert de préparation aux prochaines échéances.

Ci-après la liste des joueuses convoquées:

Gardiennes de but : Assia Zouhair (CAK), Iman Abdelhad (IRT), Khadija Ermichi et Hind Hasnaoui (ASFAR).

Joueuses de champ : Naïma Fadil (IRT), Zineb Redouani, Hanane Aït El Haj, Ghizlane Chebbak, Ibtissam Jraïdi, Sanaa Msoudy, Nouhaila Benzina, Nourimane Addy, Siham Boukhami, Fatima Tagnaout, Ghizlane Chhiri et Fatima Zahra Dahmous (ASFAR), Nezha Aït Baba et Chirine Knaidil (CMLFF), Siham Bassir et Rania Salmi (CSA05), Noura Moudaini (CAK), Safaa Banouk (ANZA), Oumaima Tayar (ARAF), Fatima Zahra Akif (AJNL) et Soumia Hady (CFMF).