​Soutien du Groupe OCP aux élèves de Khouribga

Le Groupe OCP à travers son initiative "A4Community" (A4C) a lancé plusieurs initiatives pour le soutien scolaire des élèves de la province de Khouribga et la commercialisation à distance des produits locaux des coopératives de la région, et ce dans le cadre des mesures visant à faire face aux répercussions économiques de la crise sanitaire du coronavirus.

Ainsi, plusieurs volontaires de l'initiative A4Community ont lancé une action pour accompagner un groupe d'élèves de différents niveaux d'enseignement dans la province de Khouribga, en particulier dans les zones rurales, indique un communiqué du Groupe OCP parvenu à la MAP.

Initiée sous le slogan "Etudions-ensemble" +N9raw Jmi3+, cette action s'inscrit dans le cadre des mesures d'accompagnement de la suspension temporaire des cours en raison des mesures préventives prises pour lutter contre la pandémie du coronavirus.

Dans ce sens, un groupe de collaborateurs du Groupe OCP se sont portés volontaires pour accompagner ces élèves à distance dans le but d'assurer des cours notamment dans le cadre de la préparation des examens à venir, en utilisant les moyens de communication disponibles qui conviennent à chaque élève, ajoute la même source, relevant que les cours de soutien qui ont débuté le 4 mai dernier ont profité à 76 élèves provenant de 9 zones rurales de la province de Khouribga et ont été assurés par 20 bénévoles de ladite initiative.

Cette initiative devrait inclure le plus grand nombre possible d'élèves dans les prochains jours, précise le communiqué.

Les bénévoles de l'initiative Act4Community-Khouribga ont également coordonné avec la coopérative "Khayer Al Barchawiya" pour lancer une initiative d'e-marketing dans le but de commercialiser les produits de cette coopérative. Cette dernière est détenue par un groupe de jeunes agriculteurs d’Ain Kaiser (province de Khouribga).

Cette initiative vise à atténuer les répercussions sociales et économiques de la pandémie sur ces jeunes agriculteurs, tout en respectant les règles de confinement et de prévention imposées par l’Etat, poursuit le communiqué, faisant savoir que dans le cadre de cette initiative, chaque client peut commander un panier de légumes et ou de produits laitiers, des champs d’Ain Kaiser connus pour la qualité de leurs produits, ensuite la coopérative s’occupe de la livraison à domicile en peu de temps et à petit prix.

Pour rappel, la coopérative "Khayer Al Barchawiya" en collaboration avec les volontaires de A4Community Khouribga se sont engagés à respecter les mesures préventives de sécurité à toutes les étapes de ce processus de commercialisation afin de préserver la santé et la sécurité des agriculteurs, des livreurs et des consommateurs.

La coopérative a reçu une cinquantaine de demandes au cours de la première semaine du lancement de cette initiative et a gagné l'approbation et la confiance de nombreux clients, indique-t-on de même source.

Par ailleurs, et dans le cadre du soutien à l'économie sociale et solidaire dans la région, et à la lumière des circonstances qui prévalent en raison de la pandémie du Covid-19, Act4Community Khouribga en collaboration avec les coopératives de la région a conçu un catalogue répertoriant les produits locaux commercialisés.

Le catalogue qui rassemble une centaine de produits de 28 coopératives vise ,d’une part, à créer un pont de communication entre les coopératives et les clients pendant la période de confinement et ,d'autre part, à permettre l’ouverture des coopératives sur de nouveaux horizons, notamment au niveau régional, d'autant plus que ces dernières ont toujours rencontré des obstacles sur le plan du marketing direct et électronique, malgré la qualité de leurs produits, précise le communiqué.

Ce catalogue consolide une collection riche et variée de produits locaux, notamment le textile, la poterie, les épices, les huiles naturelles, le miel, le couscous, les gâteaux, etc. Le catalogue est téléchargeable sur la page Facebook officielle d'Act4community Khouribga, où on retrouve également les modalités d’achat à distance, de livraison et de paiement, ainsi que les mesures préventives adoptées pour la préservation et la sécurité des consommateurs.

Parallèlement, A4Community Khouribga veille à faire connaître les produits de ces coopératives et les rapprocher des clients potentiels. En effet, sur la page Facebook de A4C Khouribga sont publiées, de manière périodique, des affiches des coopératives qui contiennent une description précisant les caractéristiques de ses produits et les contacts nécessaires.

En ce qui concerne le processus de distribution et de livraison des commandes, A4C a mis en relation les coopératives avec de nombreux entrepreneurs locaux / TPE qui se sont convertis dans le domaine de la distribution et de livraison. Il reste ainsi à chaque coopérative le soin de choisir le distributeur qui lui correspond.

Dans la même logique, A4C a lancé la production et la publication d’une série de vidéos de formation destinée aux coopératives, autour du marketing e-commerce et stratégique notamment afin de satisfaire le client, de créer sa propre marque, et ainsi une identité fiable pour la coopérative, la distinguant de ses concurrents sur le marché.

Le soutien à l'économie sociale et solidaire est considéré comme l'un des axes les plus importants sur lesquels repose l'initiative A4C, en raison de son rôle important dans la réalisation du développement économique, la stabilité sociale, la contribution au produit intérieur brut et la création d'emplois, surtout dans le monde rural. En une phrase, l'initiative vise à accompagner un groupe de coopératives dans l’objectif de développer, de commercialiser et d’introduire leurs produits sur le marché local et national.