​Sept Casques bleus marocains honorés

Sept soldats marocains figurent parmi les Casques bleus honorés à titre posthume au siège de l'ONU à New York, par la médaille Dag Hammarskjöld, présentée par le Secrétaire général de cette organisation internationale, Antonio Guterres, lors d’une cérémonie marquant la Journée internationale des Casques bleus des Nations unies.

Il s’agit du lieutenant Hicham El Aouzi, du caporal chef Mohamed El Azzabi, de l’adjudant chef M'Bark Azyz, du caporal chef Abdeljalil Ezzaitouni, du caporal chef Hicham Amahrit, du caporal chef Zaid Kabouz et du sergent chef Mohamed Ait Said, qui ont tous perdu la vie en 2017 alors qu’ils servaient dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), a indiqué l’ONU.