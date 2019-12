​S.M le Roi procède à la désignation des membres de la Commission spéciale sur le modèle de développement

Voici la liste des 35 membres de la Commission spéciale sur le modèle de développement.



- Chakib Benmoussa : Président de la commission. Ancien directeur de la planification et directeur des routes et de la circulation routière au ministère des Travaux publics, secrétaire général au département du Premier ministre, président-délégué de Sonasid, président de Tanger Free Zone, administrateur directeur général du groupe Brasseries du Maroc, wali secrétaire général du ministère de l’Intérieur, ministre de l'Intérieur et président du Conseil économique et social. Il est actuellement ambassadeur du Maroc en France.

- Adnane Addioui: Co-fondateur de « Moroccan Center for Innovation and Social Entrepreneurship » et de la plateforme « Wuluj » relative à la participation au financement de projets créatifs et innovants.

- Rajae Aghzadi: Chirurgienne praticienne, présidente de l'Association marocaine « Cœur des femmes ».

- Mohamed Amrani Boukhobza : Doyen de la Faculté de droit de Tétouan, professeur d’enseignement supérieur à la Faculté de droit de Tanger.

- Farida Benlyazid: Critique de cinéma, réalisatrice et scénariste.

- Benali Laila : Experte internationale en stratégie énergétique et durabilité, économiste en chef, directrice de la stratégie, de l’économie et de la durabilité à l’APICORP. Présidente de l’Arab Energy Club.

- Mohamed Benmoussa: Economiste, ex-administrateur du Conseil déontologique des valeurs mobilières, vice-président de l’Association Damir.

- Rachid Benzine: Professeur universitaire à l’Université catholique de Louvain et à la Faculté de théologie protestante de Paris.

- Hamid Bouchikhi : Expert en entrepreneuriat et innovation managériale. Doyen de SolBridge International School of Business basée à Daejeon en Corée du Sud. Membre de l’Institut marocain d’intelligence stratégique.

- Ahmed Bounfour : Professeur universitaire, titulaire de la chaire européenne de management de l’immatériel à l’Université Paris Sud.

- Raja Chafil: Directrice du Centre de compétences en changement climatique « 4C-Maroc », chargé d’appui aux politiques climatiques au Maroc et en Afrique.

- Ahmed Réda Chami: Ancien ministre. Ancien ambassadeur. Président du Conseil économique, social et environnemental.

- Noureddine El Aoufi: Professeur de sciences économiques, Université Mohammed V de Rabat. Président de l’Association marocaines des sciences économiques.

- Rita El Kadiri : Directrice générale de la Fondation « Zakoura » pour l’éducation, portée sur l’innovation sociale.

- Khadija El Kamouny : Ingénieur, chef de projet à MASCIR, spécialisé dans le développement vert.

- Mohamed Fikrat : Dirigeant d’entreprise, président de la Commission investissement et compétitivité de la CGEM.

- Rachid Guerraoui: Professeur et directeur du Laboratoire d’algorithmique répartie à l’Ecole polytechnique de Lausanne, et à l’Université Mohammed VI polytechnique.

- Narjis Hilale : Professeur à l’«International University Geneva » porté sur les questions de l’intelligence artificielle et du développement des capacités des femmes.

- Hakima Himmich : Professeur en médecine, acteur associatif dans le domaine de la santé, membre du CESE.

- Larbi Jaidi : Economiste et professeur universitaire. Senior Fellow au Policy Center for the New South.

- Driss Jettou : Ancien Premier ministre, président de la Cour des comptes

- Ahmed Joumani: Sociologue spécialiste de la culture hassanie porté sur le développement territorial.

- Driss Ksikes : Ecrivain, dramaturge et directeur d’Economia, centre de recherche d’HEM.

- Ghita Lahlou El Yacoubi : Directrice de l’Ecole centrale de Casablanca. Présidente et co-fondatrice du mouvement « Les Citoyens».

- Fouad Laroui : Ecrivain et professeur universitaire à la Faculté des sciences humaines à l’Université d’Amsterdam.

- Khalid Machchate : Expert en transformation digitale, gestion d’innovation en entreprise, en technologies disruptives et en Smart cities.

- Abdellatif Miraoui: Ancien président de l’Université Cadi Ayyad à Marrakech, professeur des universités à l’Université de technologie de Belfort Montbéliard (UTBM) – France

- Noureddine Omary : Inspecteur des finances. Ancien président de la BCP. Ancien secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances. Chargé de mission au Cabinet Royal.

- Lakbir Ouhajou: Enseignant-chercheur en géographie à l’Université d’Agadir. Expert en développement territorial et des oasis

- Hassan Rachik : Anthropologue, sociologue et professeur à l’Université Hassan II de Casablanca

- Youssef Saadani : Economiste, ancien cadre à Bank Al Maghrib. Directeur des études économiques à la Caisse de dépôt et de gestion.

- Saadia Slaoui Bennani : Présidente directrice générale d’un cabinet de conseil. Présidente de la Commission « entreprise citoyenne » de la CGEM.

- Karim Tazi : Homme d’affaires, acteur associatif et administrateur de sociétés.

- Mostafa Terrab : Président directeur général du Groupe OCP.

- Mohamed Tozy : Sociologue, professeur des Universités à Sciences Po Aix-en-Provence. Président de l’Association Targa Aide.

- Michael Zaoui : Banquier d’affaires à Londres et ancien vice-président de Morgan Stanley.