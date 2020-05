​S.M le Roi accomplit la prière de l'Aïd Al-Fitr

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine accompagné de S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan et de S.A.R le Prince Moulay Rachid, a accompli, dimanche 1er Choual 1441 de l’Hégire, correspondant au 24 mai 2020, la prière de l’Aïd Al-Fitr.

S.M le Roi a bien voulu accomplir, à l’instar des membres de son peuple fidèle, cette prière sans prêche et ce, dans le cadre du respect du confinement sanitaire et des mesures préventives prises par le Royaume, conformément aux Hautes orientations Royales pour faire face à la pandémie du coronavirus.

Puisse Dieu préserver Sa Majesté le Roi, perpétuer sur lui les bienfaits de la santé, lui accorder longue vie, et délivrer notre pays de cette pandémie, à la faveur de l’unité, de la cohésion et de la solidarité entre les composantes du peuple marocain fidèle.