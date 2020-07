​Report de la 35ème édition du Marathon des sables

La 35è édition du Marathon des sables, prévue du 3 au 13 avril dans le désert marocain, a été reportée à la période allant du 2 au 12 avril 2021, ont annoncé lundi les organisateurs.

"En conséquence de la dégradation de la situation internationale qui nous semblait stable il y a encore quelques semaines, nous prenons la lourde décision de reporter à nouveau ce 35è Marathon des sables à la période allant du 2 au 12 avril 2021", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué publié sur le site officiel de la course.

"Dans ce contexte d’incertitude générale, nous faisons face à trop d’inconnues pour organiser sereinement notre belle aventure MDS", a souligné dans le communiqué le directeur de la course, Patrick Bauer. "Nous nous tenions prêts à répondre à toutes les mesures sanitaires qu’il aurait fallu mettre en place", a-t-il ajouté.

"Cependant, il nous semble inenvisageable de nous rassembler dans le désert pour cette 35è édition dans ces conditions si complexes à la fois pour nous organisateurs, mais aussi pour nos concurrents, bénévoles, partenaires, prestataires, journalistes", explique M. Bauer. "A nos yeux, il est important de maintenir l’esprit et les valeurs qui font l’ADN du Marathon des sables, à savoir la solidarité, les relations humaines, le partage, la bienveillance qui sont les fondamentaux de notre évènement, et ne pourraient être préservés au vu des conditions actuelles et projetées dans deux mois" a-t-il affirmé. "Par ailleurs, il est de notre responsabilité de garantir la santé de chacun".

"Nous sommes conscients que ce report aura des conséquences pour nous tous. Mais nous avons à cœur de proposer un 35ème anniversaire à la hauteur des espérances de chacun. Nous avons hâte de tous vous retrouver en avril prochain sur la ligne de départ et de réunir la grande famille du Marathon des sables", s'est enthousiasmé le directeur de la course.

Rassemblant des milliers de coureurs des quatre coins du globe, le Marathon des sables donne un rendez-vous annuel aux amoureux du trail et des sports extrêmes, avec pour objectif de parcourir à pied environ 220 km sur six étapes au cœur de l'époustouflant paysage du désert marocain.