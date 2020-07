​Raja-Zamalek : La date de la demi-finale dévoilée

Un temps envisagé comme un final 4, à l’image du final 8 de la Ligue des champions européenne prévue à Lisbonne, à savoir une qualification qui se joue sur un seul et unique match, l’épilogue de la LDC africaine a finalement changé d’orientation. Les demi-finales de la Ligue africaine des clubs champions, édition 2020, se joueront en aller et retour. La CAF, qui a pris cette décision il y a quelques jours, avait jusque-là gardé le flou quant aux dates des rencontres devant opposer d’un côté, le Raja au Zamalek et, de l’autre, le Wydad à Al Ahly.

Le flou demeure toujours, car l’information à venir n’est toujours pas officielle, mais des journaux égyptiens affirment que la Confédération africaine a décidé que le Raja accueillera le Zamalek le 25 septembre prochain au Complexe Mohammed V. Le match retour est, quant à lui, prévu pour le 2 octobre dans un lieu encore inconnu. En revanche, aucune indiscrétion concernant la seconde demi-finale n’a été révélée. En tout cas, si ces dates sont confirmées, on ne peut que s’en réjouir car la qualité du jeu n’en sera que meilleure une fois les fortes chaleurs de l’été classées au rayon du passé. Mais pas que. Après plusieurs mois de compétition, les joueurs, de part et d’autre, auront retrouvé le rythme et la condition physique pour nous offrir un beau spectacle. Pour ce qui est de la Coupe de la Confédération, le format des demi-finales et de la finale demeure inchangé. Elles se joueront au Maroc, avec comme affiches, la Renaissance de Berkane-Hassania d'Agadir et Pyramids d'Egypte contre Horoya Conakry de Guinée.

C.C