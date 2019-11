​Raja-Espérance

Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure ni un trouble-fête mais je crains fort que ce match entre le Raja de Casablanca et l'Espérance de Tunis ne soit, en quelque sorte, un rappel de la célèbre fable de Jean de La Fontaine : la cigale et la fourmi.

Voilà une équipe rajaouie qualifiée au prochain tour de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions à l'issue d'une épique remontada face à son frère-ennemi, le Wydad, qui n'en finit pas de fêter cet événement. En effet, depuis samedi dernier, l'euphorie est à son comble chez les différentes composantes des Verts et l'ambiance festive est à son paroxysme. J'espère de tout mon coeur que Jamal Sellami et son adjoint Youssef Safri ont eu l'intelligence de faire revenir leurs joueurs sur terre en les incitant à oublier leur récent exploit pour préparer la difficile rencontre contre le champion d'Afrique en titre.

Ce dernier , on le sait, a vécu une semaine pénible après son élimination-surprise face à l'Olympique de Safi en huitièmes de finale de la Coupe Mohammed VI. L'on devine aisément donc que les joueurs de Bab Souika aient été durement critiqués par leurs fervents supporteurs. Ils ont dû être à dur labeur ces huit derniers jours.En plus d'une folle envie de se racheter de leur élimination précoce d'une compétition huppée dont le dernier vainqueur est l'Etoile sportive du Sahel, les Espérantistes ont une revanche à prendre. Personne n'oublie que le Raja avait battu cette équipe tunisienne il y a moins d'un an à Doha en Supercoupe d'Afrique .

Les Verts seront donc appelés à être vigilants ce samedi pour entamer la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique du bon pied. C'est tout le mal que nous leur souhaitons !