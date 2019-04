​Rabat à l’heure de la 12ème course féminine de la victoire

L’Association “Femmes, réalisations et valeurs”, présidée par l’ancienne championne du monde des 400 m haies, Nezha Bidouane, organise, le 14 avril à Rabat, la 12è édition de la course féminine de la victoire, sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette course sur route de 8 kilomètres, qui se tient sous le thème “Je cours selon mes capacités” , débutera à 10 heures avec la participation de femmes de différentes couches sociales représentant des établissements éducatifs et de formation professionnelle, des associations sportives et culturelles, le corps diplomatique accrédité au Maroc, l’Entraide nationale, la Sûreté nationale, les Forces Armées Royales, Special Olympics Maroc et la Fondation Lalla Asmae pour enfants et jeunes sourds.

La compétition verra également la participation de femmes issues des régions visitées par la caravane du sport pour tous, de journalistes sportives et d’étrangères résidant au Maroc.

A travers cet événement, organisé en partenariat avec la wilaya de la région Rabat-Salé-Kénitra, l’Association entend sensibiliser la femme à l’importance de la pratique du sport en tant qu’outil d’insertion sociale et professionnelle et l’encourager à adhérer au mouvement sportif national en général et à contribuer particulièrement au développement du sport féminin.

Il est nécessaire de déployer davantage d’efforts pour assurer la continuité de cette manifestation sportive féminine et sa réussite, a indiqué à cette occasion Nezha Bidouane.

Dans ce sens, un “village de la course” sera installé à la place Bab El Had, à la Marina de Rabat et au centre El Manal dans l’objectif de sensibiliser les femmes au rôle du sport dans la prévention de plusieurs maladies comme le diabète et la tension artérielle.

Cette manifestation sportive et festive haute en couleur, lancée en 2005 à Témara, ayant acquis maturité et envergure, figure parmi les plus importants rendez-vous sportifs dédiés aux femmes à travers le monde. L’édition 2017 de cet événement avait connu une participation record dépassant les 32.000 athlètes.