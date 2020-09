​RCAZ-MCO s’ajoute au lot des matches reportés

Le match qui devait opposer dimanche la Renaissance de Zemamra au Mouloudia d'Oujda pour le compte de la 26è journée du Botola Pro D1 a été reporté à une date ultérieure, a annoncé la Ligue nationale de football professionnel (LNFP).

Dans un communiqué publié sur le site officiel de la FRMF, la Ligue indique que ce report repose sur la décision des autorités compétentes qui n'ont pas autorisé la tenue de cette rencontre suite aux résultats des tests de dépistage du coronavirus auxquels ont été soumises les composantes de la Renaissance de Zemamra et qui ont révélé la contamination de certains de ses joueurs.

La LNFP avait décidé, dans un premier temps, de reporter quatre matches qui devaient opposer, samedi et dimanche pour le compte de la 26è journée, le Hassania d'Agadir au Fath de Rabat, le Raja Béni Mellal à la Renaissance de Berkane, le Moghreb de Tétouan au Wydad de Casablanca et le Raja de Casablanca à l'Ittihad de Tanger.

Ce report intervient suite aux résultats du dernier test médical du Covid-19 réalisé par le FUS, la RSB et le WAC qui ont démontré la contamination de plusieurs joueurs et par conséquent l’application de mesures préventives pour lutter contre la propagation de cette pandémie, a indiqué la Ligue dans un communiqué publié sur le site officiel de la FRMF.

La Ligue a également accepté la demande de l'IRT de reporter son prochain match face au RCA afin d'avoir plus de temps pour préparer sa reprise dans les meilleures conditions.

D'autre part, le match qui devait opposer samedi l'OCS au DHJ au stade El Massira à Safi devait avoir lieu hier soir. Si cette rencontre devait se jouer, ça serait le troisième match disputé pour le compte de la 26ème manche après RCOZ-CAYB et ASFAR-OCK. Ces deux matches s’étaient achevés sur des issues de parité, un nul blanc pour le premier et un partout pour le second, sachant que l’ASFAR a raté un penalty.

A noter que la LNFP avait reporté, pour le compte de la 25è journée de la Botola Pro, cinq matches qui devaient opposer la RSB à l'AS FAR, l'IRT à la RCAZ, le WAC au RCA, le FUS à l'OCS et le RCOZ au HUSA.

Il convient de rappeler en dernier lieu que la LNFP avait décidé de reporter à une date ultérieure la 28è journée du Botola Pro D2, qui était prévue dimanche dernier.

Dans un communiqué publié sur le site officiel de la FRMF, la Ligue a indiqué que ce report intervient en raison de l'accumulation des matches en retard de la deuxième division du championnat national.

La LNFP précise que les programmes des 28, 29 et 30è journées du Botola Pro D2 seront communiqués ultérieurement après le déroulement de l'ensemble des matches en retard.