​Prodige, racisme et corona : La Bundesliga en cinq images fortes

Marquée par le 8e succès consécutif du Bayern Munich, la Bundesliga 2019-2020 entrera dans l'Histoire comme celle de la crise du nouveau coronavirus, et des messages des grands clubs contre le racisme, après la mort de George Floyd aux Etats-Unis.

Cinq moments forts d'une saison exceptionnelle:

Le 2 novembre, le Bayern Munich, déjà mal en point, est humilié 5-1 sur la pelouse de Francfort. Le "Rekordmeister" n'avait plus encaissé 5 buts en Bundesliga depuis plus de 10 ans. Les cadres du vestiaire ont lâché l'entraîneur Niko Kovac, qui est limogé le lendemain. Une nouvelle fois, le Bayern s'offre une crise automnale.

Et une nouvelle fois, le rebond est spectaculaire. Le nouvel entraîneur, Hansi Flick, fait merveille. Munich est champion, jouera le 4 juillet la finale de la coupe, et fait partie des favoris pour la Ligue des champions en août.

Rival du Bayern dans les années 1970, Mönchengladbach n'est plus qu'une puissance moyenne du foot allemand depuis des décennies. Mais les "Poulains" réussissent un début de saison tonitruant, s'installant à la première place du classement dès la 7e journée. Ils y restent jusqu'à début décembre (14e journée), pendant près de deux mois.

L'artisan de cette saison exceptionnelle est l'entraîneur Marco Rose, qui a mis en place un duo d'attaquants français redoutable: l'expérimenté Alassane Pléa (27 ans) et le "rookie" Marcus Thuram - fils de Lilian Thuram - qui a été à 22 ans l'une des révélations de la saison en Allemagne. Ils ont marqué dix buts chacun.

Le Borussia est récompensé en décrochant in extremis la quatrième place, synonyme de qualification pour la Ligue des champions.

Début janvier, le prodige norvégien de 19 ans Erling Braut Haaland débarque à Dortmund, en provenance du RB Salzbourg.

Pour ses deux premières entrées en jeu comme joker, il réussit un triplé et un doublé! Aucun joueur avant lui n'avait marqué cinq buts pour ses deux premiers matches en Bundesliga. Encore moins en 59 minutes, soit un but toutes les 12 minutes.

Depuis, il a gardé le rythme: 16 réalisations en 18 matches, toutes compétitions confondues.

Il a par ailleurs ébloui l'Europe en Ligue des champions, marquant 10 buts avec Salzbourg puis Dortmund. Il est entre autres le premier joueur de moins de vingt ans à avoir marqué lors de ses cinq premiers matches de C1, et le troisième plus jeune auteur d'un triplé dans la compétition.

Le 11 mars, Mönchenglabach reçoit Cologne dans un match en retard. C'est le premier match à huis clos en 57 ans d'histoire de la Bundesliga. Mais c'est aussi le dernier avant l'interruption totale du football, pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale, pour cause d'épidémie de nouveau coronavirus.

L'Allemagne va ensuite réussir l'exploit d'être la première ligue majeure à reprendre, dès le 16 mai, sans spectateurs et en respectant un protocole sanitaire d'une extrême rigueur.

Malgré les oppositions et les craintes des médecins, "l'opération re-start" est un succès. Grâce à l'organisation quasi-militaire de la Ligue allemande (DFL), et à la discipline des clubs, des joueurs et des fans, qui restent sagement devant leurs téléviseurs et renoncent à tout rassemblement.

Aux Etats-Unis et dans le monde, des centaines de milliers de manifestants dénoncent le racisme et la violence policière après la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué par la police à Minneapolis.

Les 30 et 31 mai, des footballeurs noirs d'Allemagne sont les premiers sportifs à manifester publiquement leur soutien. D'abord individuellement, avec des t-shirts ou des brassards "Black Lives Matter". Ou en posant un genou à terre pour célébrer un but, comme le fait spectaculairement Marcus Thuram (Mönchengladbach) le 31 mai.

Une semaine plus tard, les grands clubs suivent. Les joueurs du Bayern portent un brassard "Black Lives Matter", ceux de Dortmund et du Hertha Berlin posent ensemble genou à terre avant leur match. D'autres clubs diffusent des vidéos anti-racistes.

Quelques jours plus tard, le Borussia Mönchengladbach se dit "sidéré" par l'avalanche de commentaires haineux qui déferle sur son site et ses réseaux sociaux, suite à ses messages de tolérance.