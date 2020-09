​Première apparition de Ziyech avec Chelsea

L'international marocain Hakim Ziyech a fait sa première apparition avec Chelsea lors du match amical ayant opposé, samedi, les Blues et Brighton (1-1).

Titulaire pour sa première participation avec Chelsea, le Marocain a créé l'unique but du club londonien en servant brillamment Hudson-Odoi qui rate sa reprise de la tête, mais permet à l'autre recrue estivale Timo Werner d'inscrire son premier but (4è) avec les Londoniens.

La star marocaine, qui a livré une bonne prestation, a dû quitter le terrain à la 54è minutes de jeu après avoir ressenti des douleurs au pied gauche. En seconde période, Brighton a égalisé sur penalty grâce à Pascal Gross (89è), pour un nul tout à fait logique (1-1).

Par ailleurs, pour la première fois depuis l'interruption de la saison mi-mars pour cause de pandémie du coronavirus, 2.500 spectateurs ont pu assister à cette rencontre servant de préparation aux deux clubs. Le gouvernement britannique avait donné son feu vert dans la semaine pour que ce match serve de test pour préparer un retour progressif des fans dans les tribunes, à partir d'octobre.