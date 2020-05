​Ouverture d'une enquête sur un consul honoraire

La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a ouvert une enquête judiciaire sous la supervision du Parquet compétent, afin de déterminer les circonstances de la possession par un citoyen marocain âgé de 52 ans et occupant le poste de consul honoraire d'un pays étranger, d'un lot d'armes à feu (trois pistolets et des pièces d'un fusil de chasse).

Les services de la préfecture de police de Casablanca avaient été informés de la possession par la personne concernée d'un lot d'armes à feu, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que suite à ces informations une opération de perquisition a été menée à son domicile et a permis la saisie de trois pistolets et d'une poignée de fusil de chasse ainsi que de plusieurs cartouches de chasse.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les armes à feu saisies sont supposées appartenir au père de la personne concernée qui avait auparavant servi dans les rangs de l'armée, ajoute la même source, précisant qu’il disposait des autorisations nécessaires pour la possession du fusil de chasse dont les pièces avaient été trouvées en sa possession.

Une enquête judiciaire sous la supervision du Parquet compétent a été ouverte à l’encontre de la personne concernée, dans l’attente des résultats de l'expertise balistique à laquelle ces armes à feu sont soumises afin de déterminer leur origine et les circonstances de leur possession, conclut la DGSN.