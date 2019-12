​Neuvième journée de la Botola Pro 1: Victoire du RCOZ et du FUS

Le Rapide Oued Zem (RCOZ) s'est offert la victoire à domicile face à l'Olympic club de Safi (3-1), en match comptant pour la neuvième journée de la Botola Pro 1, disputé samedi soir au stade municipal de Oued Zem.

Les locaux ont ouvert le score à la 38è minute sur un but de Brahim El Bahraoui avant que Mohamed Ouattara n'égalise pour les Safiots à deux minutes de la pause.

De retour des vestiaires, El Bahraoui a doublé la mise (60è) pour le club de Oued Zem avant que Rachid Abouzhar ne scelle le score en fin de rencontre en inscrivant le troisième but. Au terme de ce match, le RCOZ se hisse à la onzième position du classement avec 7 points ex aequo avec le Raja de Casablanca, l'Olympique Khouribga et le Youssoufia de Berrechid. Pour sa part, l'OCS stagne à la neuvième place avec 8 points ex aequo avec la Renaissance de Zemamra.

Plus tôt dans la journée, le Fath Union Sport de Rabat s'est imposé à domicile sur le plus petit des scores (1-0) face au Moghreb de Tétouan toujours leader du classement malgré la défaite, au terme d'un match comptant pour la même journée, disputé au stade Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat.

Dès la 17è minute, les hommes de Walid Regragui ont pris l'avantage grâce au but signé Joseph Kombous qui offre aux siens les trois points de la victoire.

Malgré la défaite, le MAT conserve sa place de leader du classement avec 15 points tandis que le FUS se hisse à la cinquième place avec 10 points ex aequo avec le Wydad de Casablanca et l'AS FAR.