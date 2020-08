​Nayef Aguerd au Stade Rennais : C’est le club qu’il me fallait pour franchir un palier

L’international marocain Nayef Aguerd s’est engagé avec le Stade Rennais Football Club, a annoncé vendredi le club rouge et noir, qui évolue en Ligue 1.

Le Stade Rennais et le Dijon Football Côte-d'Or ont trouvé un accord pour le transfert définitif du défenseur central marocain Nayef Aguerd, qui s’est engagé jusqu’en 2024, souligne le club dans un communiqué.

Après avoir passé les tests médicaux avec succès, Nayef Aguerd vient renforcer la défense rouge et noir, se félicite sa nouvelle équipe.

Agé de 24 ans, l’international marocain (2 sélections) arrive en provenance du DFCO avec qui il a disputé 24 rencontres de Ligue 1 en deux saisons.

Avant de rejoindre Dijon en 2018, le gaucher évoluait au FUS de Rabat avec lequel il a notamment remporté la Coupe du Trône en 2014 et le championnat en 2016.

"Nous sommes très satisfaits de la signature de Nayef. C'est un profil que l'on avait identifié assez rapidement avec Julien Stéphan pour ce poste de défenseur central gauche. C'est une belle opportunité pour nous d'avoir ce joueur que nous allons continuer à développer, et qui sera opérationnel tout de suite", a déclaré le directeur technique du club Florian Maurice.

"Je suis très content de rejoindre le Stade Rennais F.C. C’est le club qu’il me fallait pour franchir un palier. J’ai pu échanger avec Julien Stéphan avant mon arrivée, j’ai été séduit par le projet sportif. J’ai hâte de rencontrer le groupe, de pouvoir m’entraîner avec mes coéquipiers et bien sûr de découvrir la Ligue des champions.", a réagi l’international marocain, cité dans le communiqué.

Par ailleurs, le milieu offensif franco-marocain Nabil Alioui, s'est engagé pour quatre saisons avec le Havre Athletic Club (HAC), en provenance de l'AS Monaco, a annoncé sa nouvelle équipe qui évolue en Ligue 2.

Nabil Alioui, quatrième recrue estivale du club ciel et marine, était sous contrat jusqu'en 2023 avec Monaco, son club formateur.

"Technique et rapide, Nabil intègre le groupe de Paul Le Guen et effectuera le mini-stage à la Baule avec ses coéquipiers", écrit le HAC sur son site Internet.

Prêté lors de la saison 2018-2019 aux Belges du Cercle de Bruges (D1), Alioui, âgé de 21 ans, est resté blessé une bonne partie de la saison.

Le jeune joueur avait participé l'an dernier à la Coupe du monde U20, sous le maillot de l'équipe de France. Il y a inscrit un but et réalisé deux passes décisives.