​Mohamed Benabdelkader : Le droit d’accès à l’information contribue au renforcement de la bonne gouvernance

Le ministère de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, a organisé, jeudi à Rabat, une session de formation sur le système électronique de gestion des demandes d’information destinée aux formateurs désignés par les administrations et établissements publics.

Le programme de cette session comprenait des tests et simulations relatifs à l’accès à ce nouveau portail et au système électronique de gestion des demandes d’information, conçu par le ministère de tutelle, en partenariat avec l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en tant qu’outil d’accompagnement de la mise en œuvre des dispositions de la loi n°13-31 relative au droit d’accès à l’information, publiée au Bulletin Officiel n°6655 du 12 mars 2018.

Ouvrant les travaux de cette session, le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader a souligné que le droit d’accès à l’information est l’un des piliers de la réforme de l’administration marocaine, de la lutte contre la corruption, de la consolidation de la transparence et de la gouvernance, notant qu’il s’agit aussi de l’un des droits et des libertés fondamentaux consacrés par la Constitution, notamment dans son article 27.

Le ministre délégué a rappelé que cette session s’inscrit en droite ligne avec l’engagement permanent du Royaume à respecter les chartes et conventions internationales, en l’occurrence, la Déclaration universelle des droits de l’Homme, le Pacte international des droits civils et politiques et la Convention des Nations unies contre la corruption.

Le droit d’accès à l’information permet de consolider l’ouverture, la transparence et la reddition des comptes dans l’administration publique, a-t-il dit, indiquant qu’il contribue également au renforcement de la bonne gouvernance, à la moralisation de la vie publique et à la lutte contre la corruption.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi relative au droit d’accès à l’information, le ministère de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique a élaboré une feuille de route intégrée pour la période 2018-2012, qui comprend un ensemble de mesures concrètes permettant de garantir l’application effective de cette loi, a assuré Mohamed Benabdelkader. Et d’ajouter que cette feuille de route, dont les projets ont été partagés avec les autres départements, vise à garantir l’accès à l’information détenue par les administrations publiques, les institutions élues et les organismes investis de mission de service public, à consolider leur ouverture sur le citoyen et à renforcer leur communication externe.

Il a, par ailleurs, affirmé que cette feuille de route ambitionne de promouvoir les principes de transparence dans l’administration publique et d’améliorer les relations entre l’administration publique et les citoyens.

Ainsi, cette feuille de route englobe, a-t-il enchaîné, plusieurs mécanismes de mise en œuvre, un ensemble de mesures liées à la gouvernance, à la formation, à la communication ainsi qu’à la sensibilisation.

Les actions programmées dans la feuille de route concernent notamment la conception, la production et la diffusion des supports de sensibilisation, l’organisation de rencontres d’information et de communication aux niveaux central et local et l’élaboration de guides sur le droit d’accès à l’information.

Dans ce sens, il s’est félicité de l’entrée en vigueur de la loi sur le droit d’accès à l’information au Maroc, relevant que la ville de Salé avait accueilli, le 13 mars 2019, la Conférence internationale sur le gouvernement ouvert et l’accès à l’information organisée par le ministère en partenariat avec l’OCDE.

Par ailleurs, deux sessions de formation ont été organisées par le ministère le 17 et le 18 juin et les 3 et 4 juillet 2019 au profit des formateurs désignés par leurs départements pour former les personnes chargées de l’information, a ajouté Mohamed Benabdelkader, soulignant que le ministère a développé un portail électronique pour l’accès à l’information qui sera mis à la disposition de tous les départements ministériels et les établissements concernés, de manière à permettre de recevoir et de traiter les demandes d’information par voie électronique.

Ce portail est conçu pour simplifier la soumission et le suivi des demandes d’information à caractère public à distance, a-t-il expliqué, précisant qu’il offre aux citoyens marocains et aux citoyens étrangers résidant au Maroc la possibilité de soumettre des demandes d’information aux différents départements et établissements publics et d’obtenir une réponse à ce sujet dans des délais fixés par la loi.

Le ministère assurera le suivi du déploiement des formations au niveau de chaque département ministériel et apportera le soutien nécessaire pour garantir l’aboutissement de ce chantier stratégique, a indiqué Mohamed Benabdelkader.