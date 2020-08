​Miley Cyrus prête à renfiler la perruque d'Hannah Montana

Miley Cyrus serait ravie de reprendre son rôle d'Hannah Montana dans une nouvelle saison de la série Disney Channel. La chanteuse et actrice de 27 ans, qui a sorti le 14 courant son dernier single, Midnight Sky, a déclaré dans l'émission de radio Carolina With Greg T In The Morning qu'elle avait toujours la perruque de son personnage et qu'elle était impatiente de commencer à tourner une nouvelle saison de la série qui l'a révélée.

« Vous savez quoi ? Honnêtement, j'essaie de mettre cette perruque tout le temps, a plaisanté la star, qui serait de nouveau célibataire. Elle est dans un garde-meubles à ramasser la poussière et je suis prête à la renfiler. L'opportunité se présentera. J'aimerais vraiment la ressusciter un jour. »

Miley Cyrus a ajouté avec humour que son personnage, une chanteuse adolescente qui garde son identité de popstar secrète, même de ses amis les plus proches, en utilisant un déguisement sur scène était « coincée en 2008 » et avait besoin d'un makeover avant d'être prête à faire son retour après 10 ans d'absence. «J'adorerais refaire une saison. Je pense que ce serait difficile pour moi de rester enfermée sur une sound stage pendant quelques années, mais ce n'est pas pour tout de suite et j'espère que j'en serai la réalisatrice », a ajouté Miley Cyrus.