​Messi toujours muet, le Barça souffre mais gagne

Muet mais décisif : malgré sa passe décisive pour Arturo Vidal, Lionel Messi n'a pas retrouvé le chemin des filets samedi à Valladolid pour la 36e journée de Liga, mais le FC Barcelone l'a quand même emporté 1-0 et revient à un point du leader Real Madrid.

Est-ce la fatigue d'une fin de saison resserrée sous la canicule espagnole ? La lassitude d'une couronne presque perdue ? Avec un seul but sur les sept derniers matches (sur penalty contre l'Atlético Madrid), la superstar argentine Lionel Messi a fait chuter ses statistiques de but, mais a continué de briller dans la peau d'un passeur samedi pour permettre au Barça de s'accrocher au peu d'espoir qu'il lui reste de conserver son titre en Liga.

Avec sa passe décisive judicieusement piquée dans la surface pour le but sur poteau rentrant d'Arturo Vidal (15e), la "Pulga" (puce, en espagnol) a permis au Barça de revenir provisoirement à un point de l'ennemi juré et leader Real Madrid, qui affronte Grenade lundi (20h00 GMT) .

Une assistance qui permet au sextuple Ballon d'Or (22 buts, 20 passes décisives en Liga cette saison) de tutoyer de nouveaux records.

Messi est devenu le premier joueur à atteindre les 20 passes décisives en Liga depuis Xavi (20) en 2008-2009. L'Argentin, impliqué dans 24 des 31 derniers buts du Barça, est aussi le 2e joueur à effectuer une saison à au moins 20 buts et 20 passes décisives dans les cinq grands championnats européens au 21e siècle, avec Thierry Henry (Arsenal) en 2002-2003.

Malgré ses sept passes décisives lors des 7 derniers matches, Leo Messi n'a plus enfilé son costume de buteur-capitaine-sauveur depuis plusieurs semaines. Vendredi, l'Argentin a semblé emprunté, fatigué, et toujours aussi imprécis que lors de ses dernières sorties devant le but. Une caractéristique qui ne lui ressemble pas.

"Cette baisse de régime en deuxième période, ce n'est pas footballistique, c'est purement la fatigue. On a joué il y a moins de 72 heures. Il faisait très chaud, le terrain a séché très vite. Et les joueurs n'ont plus la fraîcheur nécessaire pour avoir de l'intensité tout au long du match. On a joué beaucoup de matches, avec beaucoup de fatigue, et beaucoup de joueurs qui jouent beaucoup de minutes. Leo (Messi) aussi doit sans doute se reposer", a expliqué l'entraîneur Quique Setién en conférence de presse d'après-match, samedi.

Après une bonne première période, les Catalans se sont enlisés en deuxième période.

Les choix tactiques de Quique Setién, qui a voulu bétonner le résultat, n'ont pas aidé à développer le beau jeu vu à Villarreal (4-1). Et ni Antoine Griezmann, qui a joué les 45 première minutes, ni Luis Suarez, qui a remplacé le champion du monde français pour les 45 dernières, n'ont pu aider leur capitaine Messi.

"(Griezmann) est sorti parce qu'il a ressenti une gêne, c'est lui qui a demandé à sortir. On verra bien ce qu'il a", a alerté Setién après le match.

Sans la manière, le Barça sauve les meubles : avec ce succès à Valladolid, le rival Real ne pourra pas être champion dès lundi contre Grenade. On devra donc attendre les résultats des multiplex des 37e et 38e journées, jeudi et dimanche (19h00 GMT), pour connaître le nom du champion d'Espagne 2019-2020, au terme d'un sprint final on ne peut plus serré.

L'arbitrage vidéo, meilleur ennemi de l'Atlético Madrid ? Le VAR a annulé deux buts d'Angel Correa (22e) et d'Alvaro Morata (36e) et a confirmé l'expulsion sur carton rouge de Mario Hermoso pour un tacle dangereux (57e), avant de valider le but du pectoral de Diego Costa (73e) pour accrocher la victoire 1-0 contre le Betis Séville samedi soir.

Un résultat qui arrange bien les Colchoneros, qui voyaient leur 3e place menacée par le Séville FC, provisoirement à trois petits points derrière (63 pts) au classement et qui reçoit le relégable Majorque .

Sans sa pépite portugaise Joao Felix, toujours touché à une cheville, et avec un Diego Costa buteur mais qui a débuté sur le banc, l'Atlético a marqué le pas samedi, après le formidable retour en force depuis la reprise le 11 juin, qui a suivi une première partie de saison très mitigée.

L'Atlético, déjà qualifié pour les quarts de finale de l'édition actuelle de la Ligue des champions où il affrontera Leipzig, a scellé sa qualification pour l'édition 2020-2021, avant les des deux dernières journées du championnat d'Espagne, jeudi et dimanche (19h00 GMT) contre Getafe et la Real Sociedad, deux candidats à l'Europe.