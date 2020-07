​Messages de fidélité et de loyalisme à S.M le Roi des présidents des Chambres des représentants et des conseillers à l'occasion de la clôture de la session parlementaire

Habib El Malki : S.M le Roi a placé le citoyen marocain au centre de chaque décision et de chaque mesure

Hakim Benchamach : Les projets engagés sous la conduite de S.M le Roi font du Maroc un modèle et un exemple dans la région



Le cabinet Royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé à S.M le Roi Mohammed VI par le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, à l'occasion de la clôture de la deuxième session de la quatrième année législative de la dixième législature.

Dans ce message, ce dernier exprime, en son nom propre et en celui de l’ensemble des membres de ladite Chambre, ses sincères et profonds sentiments de fidélité, d'estime et de gratitude à Sa Majesté le Roi, implorant le Très-Haut de lui accorder santé, bien-être et quiétude

Il s'est également dit fier des profonds enseignements tirés de cette période difficile que traverse le monde et que le Maroc surmonte habilement, avec des dégâts moindres, grâce à l'esprit proactif sage dont a fait preuve le Souverain dans la prise des décisions préventives nécessaires, tant sur le plan sanitaire que celui de la solidarité nationale et de la diffusion de l'esprit de mobilisation générale dans laquelle S.M le Roi a été précurseur et a incarné l'exemple à suivre.

La pandémie du nouveau coronavirus, dont le monde continue de subir les répercussions, a confirmé certains faits, le plus important étant que la puissance des Etats ne réside pas uniquement dans l'économie ou la technologie comme en témoigne l’échec d'un ensemble de pays, disposant de moyens importants, dans la gestion de cette épidémie, souligne Habib El Malki, faisant observer que la puissance des Etats dépend également de la sagesse de leurs dirigeants et de leur capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment, notamment en matière de gestion proactive du facteur temporel et de renforcement des décisions par un cadre législatif approprié, en dépit de la nature exceptionnelle des circonstances et de l'urgence de la situation. Et d'ajouter que S.M le Roi a placé le citoyen marocain au centre de chaque décision et de chaque mesure, notant que le Souverain a trouvé auprès de son fidèle peuple l'interaction et l'adhésion aux perspectives qu'il a tracées pour affronter cette pandémie et atténuer ses impacts.

Le président de la Chambre des représentants a indiqué que cet esprit n'est ni étrange ni inédit pour tous ceux qui suivent et accompagnent les réalisations du Souverain durant ses 21 ans de règne, car S.M le Roi a toujours agi avec un sens social et humain distingué et avec l'aplomb d'un grand leader pour relever les défis du 21ème siècle, et ce sur la base de réformes visant l'édification de l'avenir et la préparation des transformations majeures.

Il a aussi salué l'approche du Souverain pour surmonter de nombreux défis, y compris le fléau du terrorisme contre lequel Sa Majesté le Roi a protégé le Royaume à la faveur d'une stratégie globale réussie, de même que sa volonté de renouveler le modèle de développement national sur la base du dialogue, de l'inclusion et de l'écoute en cohérence avec des réalités en évolution constante, en vue d'élaborer une nouvelle étape de développement globale dans le pays.

Le président de la Chambre des représentants a, par ailleurs, évoqué les perspectives de l'économie verte, la recherche de sources alternatives d'énergie et la modernisation, la démocratisation et l'autonomisation des institutions du Royaume, ce qui a permis d'accentuer leur rôle dans ce contexte de pandémie, suscitant appréciation et admiration.

Le cabinet Royal a également reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach, à l'occasion de la clôture de la session d'avril de l'année législative 2019-2020.

Dans son message, ce dernier exprime au Souverain, en son nom propre et en celui de l’ensemble des membres de la Chambre des conseillers, sa plus profonde révérence imprégnée des plus sincères sentiments de fidélité et de loyalisme.

La clôture de cette session a été marquée par un bilan important touchant différents domaines, a-t-il indiqué, relevant que cette session a connu nombre d'activités importantes relatives à la législation, au contrôle de l’action du gouvernement, à l’évaluation des politiques publiques et à la diplomatie parlementaire, dans le cadre d'une mobilisation maximale et exceptionnelle conformément aux sages Hautes orientations du Souverain et à sa vision proactive dans l'adoption de mesures préventives, rapides et décisives pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus.

Au volet de l’action législative, 20 textes d'une grande importance ont été approuvés dans ce contexte particulier que traverse le pays et qui sont à même de relever les défis sanitaires, sociaux et économiques de cette étape, a t-il indiqué.

Cette session a également été marquée par l’adoption par la Chambre des conseillers du mécanisme de vote électronique à distance des textes législatifs, une première dans l'histoire parlementaire du Maroc et une deuxième au niveau de l'Afrique et du Moyen-Orient, a noté Hakim Benchamach.

S’agissant du contrôle et de l’évaluation des politiques publiques, le choix des thèmes des trois séances plénières consacrées aux réponses par le chef du gouvernement à des questions relatives à la politique générale, a été l'occasion de traduire les préoccupations des citoyens, leurs craintes et leurs aspirations dans ce contexte particulier, s'inspirant dans ce sens de l’esprit des Orientations Royales visant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, a-t-il relevé.

Pour ce qui est de la diplomatie parlementaire, il a souligné que conformément aux Hautes orientations Royales, la Chambre des conseillers agit selon une approche proactive, ajoutant que cette session a connu la participation des membres des sections nationales permanentes de la Chambre auprès des Unions parlementaires régionales, continentales et internationales dans les rencontres et conférences tenues par ces dernières instances et dans les structures et réseaux parlementaires dont la Chambre est membre, outre la présidence de la réunion du bureau exécutif du réseau parlementaire de la sécurité alimentaire en Afrique et dans le monde arabe et la tenue de la réunion avec les présidents des Unions parlementaires régionales et continentales d'Amérique latine.

Lors de ces réunions, les unions parlementaires régionales, continentales et internationales ont salué la stratégie adoptée par le Maroc dans la lutte contre le nouveau coronavirus, estimant que les bases et les valeurs de l'initiative du Souverain visant à mettre en place un cadre pratique de lutte contre les répercussions de l'épidémie au niveau africain, constituent un socle solide pour élaborer un plan d'action commun entre les pays du Sud pour lutter contre cette pandémie et ses répercussions à tous les niveaux.

Consciente de l'importance et de la particularité de la situation actuelle que traverse le pays, la Chambre des conseillers réitère son adhésion constante à la dynamique réformatrice et aux grands chantiers de développement engagés sous la conduite sage et clairvoyante de Sa Majesté le Roi, lesquels projets ont fait du Maroc un modèle pionnier et un exemple dans la région, a-t-il dit.