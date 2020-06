​Message Royal au Président tunisien

Le chef de l’Etat tunisien, Kaïs Saïed, a reçu mercredi un message de S.M le Roi Mohammed VI portant sur les relations bilatérales et les moyens de les soutenir et de les développer, a indiqué la présidence de la république tunisienne.

Le président Saïed a reçu dans l'après-midi au palais de Carthage (banlieue nord de Tunis), Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains à l'étranger, envoyé spécial du Souverain qui "a transmis les salutations de S.M le Roi Mohammed VI au chef de l'Etat", a précisé la présidence tunisienne, faisant remarquer qu'il s'agit de la première visite à l'étranger du chef de la diplomatie marocaine depuis mars dernier.

Le développement des relations bilatérales entre le Maroc et la Tunisie, les outils susceptibles de les développer en plus de la situation régionale et internationale étaient au coeur des discussions entre les deux parties.

Il est à noter que la visite de Nasser Bourita en Tunisie intervient après un appel téléphonique passé samedi dernier par le président Saïed avec S.M le Roi au cours duquel les relations entre les deux pays avaient été discutées.