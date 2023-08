​Merry Krimau : Le football féminin marocain vient de franchir un palier important

Le football féminin marocain vient de franchir un palier important et se doit de maintenir cet élan, a indiqué, l'ancienne gloire du football national, Merry Krimau, suite à la qualification des Lionnes de l’Atlas au second tour de la Coupe du monde de football, qui se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande.



"Ce résultat représente une très bonne nouvelle pour le football marocain", a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP, ajoutant que le but à présent est de garder le cap et d'aller jusqu’au bout lors de la prochaine échéance contre l’équipe de France.



Cet exploit, couplé à l’excellent parcours des Lionnes de l’Atlas lors de la dernière Coupe d’Afrique, est le fruit d’un travail acharné qui se fait dans l’ombre, a fait observer l’ancien attaquant, relevant que le Maroc est en train de vivre ses années de gloire footballistique, comme ce fut jadis le cas avec l'athlétisme, la boxe ou encore le tennis.



L’un des artisans de l’exploit de Mexico 86 s'est dit "confiant" quant aux chances de l’équipe nationale à dépasser les huitièmes de finale de cette compétition face à la France. "Le match contre la Colombie m’a inspiré beaucoup de confiance, et je crois en la capacité et en les qualités de nos joueuses à réaliser un nouvel exploit", a-t-il affirmé.



Les chances des deux équipes sont égales, selon M. Krimau, qui fait observer que le sélectionneur national, Reynald Pedros, connaît très bien le football féminin français, comme c’est le cas pour Hervé Renard, qui connaît également le foot marocain.