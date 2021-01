​Maxim Behar: La reconnaissance US de la marocanité du Sahara, un tournant pour la région

La reconnaissance des Etats-Unis de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara reflète le leadership et le rôle visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a affirmé l'expert bulgare en relations internationales Maxim Behar. La décision américaine reflète l’importance du leadership et du rôle de S.M le Roi, salué au plan international, a souligné l’expert bulgare dans une déclaration à la MAP. Il a relevé que la politique étrangère des Etats-Unis, une puissance mondiale, vise depuis des décennies à instaurer la paix au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, émettant le souhait que la reconnaissance US de la marocanité du Sahara marquera un tournant en vue d’une nouvelle vision de la région pour d’autres pays concernant le traitement de cette question, à l’instar des Etats-Unis. Pour l’expert bulgare, la diplomatie est le seul moyen pour résoudre les conflits dans le monde et promouvoir la paix, la sécurité et l’intégration économique. S’agissant de la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, il a salué le rôle du Souverain au service de la paix et de la stabilité dans la région. Tout en mettant en avant l’importance de cette décision de rapprochement et ses perspectives d'avenir, il a souligné que les Etats-Unis, le Maroc et Israël sont pleinement conscients du rôle majeur de la diplomatie dans la promotion de la paix et de l’entente. Il a dans ce cadre mis en avant la coexistence pacifique entre les Marocains de confession juive et leurs compatriotes de confession musulmane, notant qu’environ un million de juifs d’origine marocaine vivent actuellement en Israël et sont restés fortement attachés aux coutumes et traditions du Maroc