​Mahmoud Ali Youssouf, ministre djiboutien des AE et de la Coopération internationale, porte-parole du gouvernement

Le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a remercié vivement S.M le Roi Mohammed VI pour l'aide médicale, envoyée sur très Hautes instructions Royales, à plusieurs pays africains, dont Djibouti.

"Au nom du gouvernement de Djibouti, je voudrais exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain frère pour ce don de fournitures médicales et d'équipements destiné au peuple de Djibouti", a déclaré le responsable djiboutien au terme de la cérémonie de réception de l’aide médicale marocaine.

Le chef de la diplomatie djiboutienne a hautement salué cette initiative Royale qui arrive, selon lui, à "un moment critique pour le monde entier". "Dans des circonstances aussi difficiles, les pays font rarement preuve de soutien et d’assistance", a-t-il souligné, notant que ce geste constitue le "témoignage profond de la sincérité des liens de fraternité liant le Royaume du Maroc et la République de Djibouti".

Le porte-parole du gouvernement a mis en évidence le caractère solide et permanent des relations maroco-djiboutiennes, qualifiant de "constructive" et "multidimensionnelle" la coopération entre les deux pays frères.

"A cette occasion, je souhaite un prompt rétablissement à Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Que Dieu Lui accorde longue vie", a ajouté Mahmoud Ali Youssouf.

L'aide médicale marocaine destinée à Djibouti, dans le cadre d’un ensemble d’aides accordées, sur très Hautes Instructions de S.M le Roi Mohammed VI, à plusieurs pays africains pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus, est arrivée lundi après-midi à l’aéroport international de Djibouti.

Les équipements et produits composant l’aide marocaine ont été réceptionnés, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence du porte-parole du gouvernement, du chargé d'affaires à l'ambassade du Maroc à Djibouti, Ahmed Sabri et de plusieurs autres personnalités.