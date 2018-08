​Lopetegui ne conçoit pas un match de Liga aux Etats-Unis

L'entraîneur du Real Madrid Julen Lopetegui a déclaré samedi qu'il ne concevait pas la délocalisation d'un match du Championnat d'Espagne aux Etats-Unis, disant se ranger aux côtés du syndicat des joueurs (AFE), qui a vivement critiqué cette initiative commerciale de la Ligue espagnole.

"Je suis absolument aux côtés des joueurs, ils ont des arguments et des raisons de penser ce qu'ils pensent. Moi, sincèrement, je ne le conçois pas", a affirmé le technicien espagnol en conférence de presse.

"C'est mon opinion et, à partir de là, les décideurs décideront. Mais, à titre personnel, je suis dans la droite ligne du ressenti affiché par les joueurs", a-t-il ajouté.

Le coup publicitaire imaginé par la Ligue, visant à disputer un des matches officiels du Championnat d'Espagne 2018-2019 sur le sol américain, a suscité une levée de boucliers parmi les supporters et les joueurs, qui pointent des risques accrus pour leur santé en raison des déplacements nécessaires. Après réunion des capitaines de Liga mercredi, l'AFE a évoqué la possibilité d'une grève de joueurs fin septembre-début octobre si leurs revendications n'étaient pas entendues.

Alors que certains médias espagnols avaient évoqué la possibilité que le match délocalisé soit Betis Séville-FC Barcelone en mars (28e journée), la radio Cadena Ser a rapporté qu'il pourrait s'agir du derby catalan entre Gérone et le Barça fin janvier (21e journée).