​Ligue 1 : Yunis Abdelhamid, 3e meilleur joueur africain de la saison

L’international marocain Yunis Abdelhamid, défenseur central de Stade de Reims, a été élu troisième meilleur joueur africain du championnat de France (Ligue 1) pour la saison 2019-2020.

Le Marocain s’est classé troisième sur les onze nommés au prix Marc-Vivien Foé, qui récompense le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1.

Yunis Abdelhamid (32 ans) avait déjà été nominé pour ce trophée l’année dernière, remporté par l’Ivoirien Nicolas Pépé.

L’édition 2020 de ce prix, organisée conjointement par RFI et France 24, est revenue à l'attaquant nigérian de Lille, Victor Osimhen. L’Algérien Issam Slimani, sociétaire de Monaco, est arrivé deuxième.

Créé en 2009, le trophée porte le nom de Marc-Vivien Foé en hommage au joueur camerounais décédé à l'âge de 28 ans d’une crise cardiaque en 2003 sur la pelouse du stade de Gerland à Lyon durant un match de la Coupe des Confédérations.

Le jury était constitué d’une centaine de journalistes spécialistes du football français et africain représentant différents médias (radio, télé, presse écrite, web).

Trois joueurs marocains avaient remporté ce prix, en l'occurrence Sofiane Boufal en 2016, Younès Belhanda en 2012 et Marouane Chamakh en 2009.