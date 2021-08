​Les patients souffrant de la variante Delta ont le plus besoin d' un traitement hospitalier

Les patients souffrant de la variante Delta du coronavirus sont deux fois plus susceptibles d'avoir besoin d'un traitement hospitalier que les personnes infectées par la souche Alpha du virus, selon les résultats d'une nouvelle étude scientifique. Une grande étude, publiée dans The Lancet,souligne l'importance de la vaccination complète de la population, car la vaccination réduit le risque de symptômes graves de la maladie de toute variante du virus. L'Institute of Public Health of England (PHE) et le Council for Medical Research ont analysé 43.338 cas de Covid-19 survenus entre mars et mai au Royaume-Uni – lorsque Alpha, également connu sous le nom de variante Kent, et Delta étaient présents dans le pays. La plupart de ces infections concernaient des personnes qui n'avaient pas encore été vaccinées. La plupart n'ont pas nécessité de traitement hospitalier, mais le risque d'hospitalisation était deux fois plus élevé chez les personnes diagnostiquées avec la variante Delta, par rapport à celles avec la souche Alpha. Les experts assurent que la vaccination devrait réduire ce risque avec les deux doses reçues. Une analyse récente de PHE suggère que l'efficacité est contre les cas les plus graves après deux doses: 96% pour le vaccin Pfizer-BioNTech et 92% pour le vaccin Oxford AstraZeneca. D'autres recherches suggèrent que, bien que la protection contre les infections symptomatiques puisse s'affaiblir avec le temps, les deux vaccins continuent d'offrir une bonne protection contre la morbidité grave et les décès causés par la souche Delta.