​Les joueurs de l’OCS reprennent l’entraînement

Les joueurs de l’Olympique de Safi (OCS), section football, ont repris ,samedi matin, les entraînements après plus de trois mois d’arrêt en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

La reprise a été marquée par une séance d’entraînement (footing) en pleine forêt Sidi Msahel (environ 10 km de Safi), qui a duré environ une heure, a indiqué à la MAP l’entraîneur des gardiens de but de l’OCS, Zouheir Afifi.

Cette séance a été sous forme d'entraînements individuels de cinq joueurs conformément au protocole de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), sous la supervision de l’entraîneur adjoint et du préparateur physique de l’équipe, a-t-il souligné.

Le début des entraînements s’est déroulé dans des conditions normales étant donné que les joueurs s’entraînaient individuellement lors de la période du confinement, a-t-il relevé, faisant remarquer qu’aucun des joueurs ne semble avoir pris du poids.

En dépit de cela, le staff technique et médical procédera ,par la suite, aux tests physiques des joueurs pour déterminer la condition physique de chaque d’entre eux, a-t-il fait savoir.

Les joueurs de l’équipe senior et le staff technique et administratif de l’Olympique de Safi ont subi jeudi dernier, des tests de dépistage du coronavirus (Covid-19) avant la reprise des entraînements.

Tous les tests de dépistage de la Covid-19 sont négatifs, indique le staff médical de l’équipe.

La FRMF a autorisé la reprise des entraînements des clubs du Championnat national D1 et D2 à partir du jeudi 25 juin en deux étapes.

La première phase sera consacrée aux entraînements individuels de cinq joueurs sur un demi-terrain pendant 10 jours, alors que la 2è étape sera dédiée aux entraînements collectifs pendant 20 jours.

L’OCS occupe actuellement la 13è position du Botola Pro D1 avec 21 points (03 victoires, 12 nuls et 04 défaites).

L'équipe, qui a signé en mars dernier avec l’entraîneur marocain Abdelhadi Sektioui, jusqu’à la fin de la saison 2021-2022, compte un match en retard contre le Raja de Casablanca comptant pour la 20ème journée de la Botola Pro D1.