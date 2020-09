​Les établissements scolaires appelés à revoir leur gestion administrative et pédagogique

Le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a appelé les établissements scolaires à revoir les formules et les méthodes de leur gestion administrative et pédagogique, à privilégier l'innovation pédagogique et à réaliser la transformation numérique requise.

Dans une note d'orientation adressée aux responsables pédagogiques à l'occasion de la rentrée scolaire 2020-2021, marquée par la propagation de la pandémie de Covid-19, le ministère a mis l'accent sur la nécessité de proposer des solutions concrètes tenant compte des particularités et de l'environnement des établissements scolaires, afin de répondre de manière appropriée aux exigences d'une adaptation rapide aux différents modèles éducatifs.

Cette note, qui détermine les principes, les piliers et les principales orientations encadrant le fonctionnement réel des modèles d'enseignement adoptés, qui seront appliqués concrètement au niveau des établissements scolaires, appelle également les directeurs des établissements scolaires à appliquer d'une manière efficace et optimale les différents mécanismes et dispositifs de gestion de l'établissement et de ses organes participatifs.

Elle les incite, de même, à mobiliser l'ensemble des moyens et ressources pour relever les défis de cette année scolaire exceptionnelle, particulièrement en activant les rôles des différents mécanismes d'encadrement et de gestion pédagogique et en faisant du "projet de l'établissement" un outil de base pour le fonctionnement des modèles pédagogiques au sein de chaque école.

Le ministère plaide pour l'utilisation et la mise à profit des équipements des salles multimédias disponibles au sein des établissements scolaires et pour le recours au système "Massar", compte tenu du potentiel qu'il offre pour améliorer la gouvernance scolaire.

Cette note plaide, aussi, pour l'ouverture sur les associations des parents et des tuteurs d’élèves en les impliquant dans les différents processus nécessitant une consultation élargie, tout en mettant l'accent sur le rôle essentiel de la famille dans le suivi de la scolarisation de son enfant, notamment pour les deux formules d'enseignement alternatif et à distance et sur la communication interne et externe qui représente une base primordiale pour la réussite des formules pédagogiques adoptées aux niveaux régional, provincial et local.

Parmi les principes contenus dans cette note d'orientation, "l'enseignement présentiel" revêt un aspect principal et "l'enseignement à distance" un aspect exceptionnel et secondaire.

Ainsi, conformément à la situation épidémiologique des différentes régions du Royaume, une approche régionale et spatiale sera définie afin de mettre en place le modèle éducatif adéquat basé sur une approche participative avec la possibilité pour chaque établissement scolaire de passer d’un modèle à l’autre.

Selon ladite note, trois approches éducatives basées sur trois hypothèses sont abordées en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique au Royaume.

Ainsi, dans le cas d’une amélioration de la situation épidémiologique et d'un retour aux conditions sanitaires presque normales, "l’enseignement présentiel" sera adopté.

Si, par ailleurs, la situation épidémiologique nécessite l’application de la distanciation sociale, "l’enseignement en alternance" constituera le choix prioritaire. Enfin, si la situation épidémiologique s’aggrave davantage, "l’enseignement à distance" sera adopté.

En outre, la note comprend les différents aspects liés au processus éducatif, ainsi que les mesures sanitaires établies en fonction de la situation épidémiologique au Royaume.

Les dispositions du document s'appliquent aussi bien aux établissements d’enseignement privés et publics, qu’à l’enseignement préscolaire, aux brevets de techniciens professionnels (BTS), à l’enseignement informel et aux modes pédagogiques similaires, dans le strict respect du protocole sanitaire adopté, notamment la distanciation physique.

La prochaine année scolaire est prévue pour le 7 septembre, pour tous les niveaux, établissements scolaires publics et privés et missions étrangères au Maroc.