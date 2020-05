​Le tribunal de première instance de Targuist tient son premier procès à distance

Le tribunal de première instance de Targuist (province d'Al Hoceima) a tenu, récemment, son premier "procès à distance" dans le cadre des mesures préventives adoptées pour endiguer la propagation du coronavirus (Covid-19).

Ce dispositif repose sur l'utilisation des technologies de communication directe (visioconférence) entre les établissements pénitentiaires, d’une part, et les magistrats, les procureurs du Roi et les prévenus et leurs avocats d’autre part.

Il s’inscrit dans le cadre des mesures de renforcement de la sécurité sanitaire des détenus et de l’ensemble des composantes de la famille de la justice, imposées par l’état d’urgence sanitaire pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus au Maroc.

Ainsi, le procès s'est déroulé dans le plein respect des mesures sanitaires prises pour faire face à la pandémie du Covid-19, notamment le port du masque.

A cette occasion, le président du tribunal de première instance de Targuist, Abdessamad Fassi, a indiqué que la mise en place de ce dispositif vise à garantir la sécurité sanitaire et le droit à la vie pour tous les citoyens, y compris les détenus des établissements pénitentiaires.

Cette nouvelle technique réunit toutes les conditions d’un procès équitable, a-t-il affirmé, mettant l'accent sur l'occasion pour mettre en œuvre la stratégie visant la numérisation du service public de la justice.

A noter que cette opération s’inscrit dans le cadre de la contribution du pouvoir judiciaire à la mise en œuvre des mesures sanitaires entreprises pour faire face aux incidences de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), et intervient dans le sillage des efforts visant à garantir les conditions de sûreté et de sécurité pour toutes les composantes du corps judiciaire.